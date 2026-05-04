Transportistas anuncian paro nacional por tarifas; gobierno asegura que les cumplirá

Tegucigalpa, Honduras.- El sector transporte del país anunció que se irá a paro nacional si el gobierno no responde en un plazo de 48 horas a sus exigencias, entre ellas el pago del bono compensatorio y la revisión de la tarifa.

La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en Comayagüela, donde dirigentes y empresarios coincidieron en que la crisis económica del rubro se ha vuelto insostenible tras varios meses sin recibir pagos.

“Nosotros aquí mendigando y rogando que nos vengan a pagar. Parecemos mendigos de estar rogando todo el tiempo. Que nos den nuestra tarifa en la calle, ahí nosotros nos la arreglamos”, cuestionó Marbyn Galo.

Los transportistas aseguran que han mantenido el servicio a pesar de las pérdidas acumuladas, pero advierten que ya no pueden continuar operando bajo las condiciones actuales sin una respuesta concreta del gobierno.

Ante esta situación, el presidente Nasry Asfura anunció que se están pagando más de 320 millones de lempiras de la tarifa de bono compensatorio que se les debe desde el año pasado.

"Se les va a pagar lo viejo, lo anterior: diciembre y enero, que son 160 millones los dos meses, y febrero y marzo otros 160 millones, que son (en total) 320 millones para ponerlos al día", aseguró el presidente Asfura.

A pesar de la respuesta del gobierno, los transportistas mantienen la posibilidad de salir a las calles, ya que exigen una revisión de las tarifas, aparte de los pagos por bonos compensatorios.

El sector también expuso el impacto económico que enfrenta debido al incremento en los costos operativos, especialmente el combustible, que ha elevado significativamente los gastos de operación.

“Definitivamente, no podemos seguir bajo estas condiciones. En dos meses hemos pagado más de 140 millones en combustible entre mil unidades en cuatro ciudades”, detalló Galo.

A esto se suman los pagos atrasados del bono compensatorio, que según los dirigentes se adeudan desde diciembre, lo que agrava la situación financiera de los operadores.

“Nosotros hemos cumplido al 100%, pero no hay respuesta. Hablamos de una tarifa mixta y tampoco quieren resolver en mesas técnicas”, señaló el empresario del transporte.

Por su parte, el dirigente Wilmer Cálix aseguró que la falta de respuestas ha obligado al sector a tomar decisiones más drásticas ante la presión de las bases.

“La asamblea ha decidido que iremos a movilizaciones porque no hay revisión de la tarifa. Hemos sido justos: esperamos un mes, 15 días, y no hemos tenido respuesta”, manifestó el dirigente del transporte.