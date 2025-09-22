Transporte amenaza con protestas por atraso en pago del bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- El sector transporte continúa a la espera del pago de siete meses del bono compensatorio, pese a que el Congreso Nacional aprobó desde agosto el presupuesto para cubrir la deuda.

“Siempre nos toca andar pidiéndole a los funcionarios encargados de hacer estos pagos del bono compensatorio a la tarifa, que nos paguen. En este caso, ya vamos sobre los siete meses y todavía no ha habido una clara respuesta”, lamentó Jorge Lanza, dirigente de transporte.

El transportista señaló que no se han instalado mesas de diálogo. “Simplemente por llamadas y mensajes se ha dicho que esta semana empezarán a pagar. Vamos a esperar si empiezan a descargar el dinero en la cuenta de cada transportista”, expresó.

Esta semana, entre el 22 y 28 de septiembre, los transportistas darán un tiempo de espera, pero si el pago no se efectúa como se prometió, aseguraron que podrían paralizar los servicios en forma de protesta.