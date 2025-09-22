Transporte amenaza con protestas por atraso en pago del bono compensatorio

Tegucigalpa, Honduras.- El sector transporte continúa a la espera del pago de siete meses del bono compensatorio, pese a que el Congreso Nacional aprobó desde agosto el presupuesto para cubrir la deuda.
“Siempre nos toca andar pidiéndole a los funcionarios encargados de hacer estos pagos del bono compensatorio a la tarifa, que nos paguen. En este caso, ya vamos sobre los siete meses y todavía no ha habido una clara respuesta”, lamentó Jorge Lanza, dirigente de transporte.
El transportista señaló que no se han instalado mesas de diálogo. “Simplemente por llamadas y mensajes se ha dicho que esta semana empezarán a pagar. Vamos a esperar si empiezan a descargar el dinero en la cuenta de cada transportista”, expresó.
Esta semana, entre el 22 y 28 de septiembre, los transportistas darán un tiempo de espera, pero si el pago no se efectúa como se prometió, aseguraron que podrían paralizar los servicios en forma de protesta.
Hace más de un mes, el 12 de agosto, el Congreso Nacional (CN) aprobó el presupuesto para pagar los meses atrasados y los que faltan para concluir el año. Sin embargo, el dinero aún no ha sido transferido a los transportistas, lo que ha reavivado la inconformidad en el gremio.
Por su parte, Rafael Barahona, comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), aseguró que el pago se realizará esta semana, ya que los procesos administrativos fueron finalizados.
“En el Decreto 54-2025, la Secretaría de Finanzas (Sefin) concluyó el proceso de incorporación de recursos al presupuesto del IHTT”, anunció el funcionario, a través de sus redes sociales.
Explicó que “se pagarán 273 millones de lempiras en concepto de bono compensatorio al valor del pasaje de transporte urbano. Con ello, se garantiza la estabilidad de la tarifa para toda la población”.
Según Wilmer Calix, dirigente de transporte, este dinero solo cubre el pago de cinco meses, es decir, aún les quedarán debiendo 60 días, sin embargo, es suficiente para que el sector deje de pensar en tomar medidas que afecten a los usuarios.
