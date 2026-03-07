Aumenta inseguridad en transporte público de la capital, denuncian dirigentes

Tegucigalpa, Honduras.- Dirigentes del transporte público denunciaron un incremento en los niveles de inseguridad dentro de las unidades que operan en la capital, situación que aseguran afecta tanto a conductores como a miles de pasajeros que utilizan este servicio a diario para movilizarse por Tegucigalpa y Comayagüela.

Jorge Lanza, líder del gremio transportista, explicó a este rotativo que los asaltos y otros hechos delictivos dentro de los autobuses son un hecho constante en las unidades de transporte público, lo que mantiene en constante alerta a los operadores que se trasladan por las distintas rutas urbanas.

“La inseguridad para nosotros continúa; casi todas las rutas son inseguras, y es por eso que el parque vehicular ha incrementado tanto en la capital. Nadie desea experimentar la inseguridad en el transporte público”, apuntó el dirigente.

Lanza explicó además que los conductores enfrentan diariamente el riesgo de ser víctimas de robos o amenazas mientras realizan sus recorridos, especialmente en sectores donde la presencia policial es limitada o los patrullajes son esporádicos.