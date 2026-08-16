Estos productos subieron de precio esta semana en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- Los precios de varios productos de consumo básico registraron variaciones esta semana en la Feria del Agricultor del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, con alzas en algunos alimentos y reducciones en otros. Andrés Silva, vocero de la Feria del Agricultor, informó que cinco productos incrementaron su precio, mientras que cuatro experimentaron una disminución en comparación con la semana anterior. Entre los productos que subieron de precio destaca la cebolla roja, cuya libra pasó de L27 a L30. También aumentó el precio de la cebolla en mazo, que ahora se cotiza a L55, cinco lempiras más que la semana anterior.

El repollo registró un incremento de 30 a 40 lempiras, mientras que el plátano macho pasó de 10 a 11 lempiras y el melón también tuvo un alza, de 40 a 45 lempiras. En el caso de las carnes, la libra de carne de res pasó de 96 a 98 lempiras, mientras que la costilla de res aumentó de 80 a 84 lempiras.

Productos a la baja

No todos los productos registraron aumentos, por ejemplo, la cebolla amarilla bajó de 25 a 24 lempiras por libra, según el reporte presentado por el vocero de la Feria del Agricultor. El brócoli también experimentó una reducción, al pasar de 35 a 30 lempiras. El elote en bandeja disminuyó de 38 a 32 lempiras. Una de las mayores reducciones se registró en el pataste, cuyo precio pasó de 25 a 15 lempiras, es decir, una disminución de 10 lempiras. Entre los productos que mantuvieron su precio se encuentra la medida de frijoles, que continúa a 116 lempiras. Los huevos grandes se mantienen a 104 lempiras y los lácteos se cotizan a 76 lempiras la libra.