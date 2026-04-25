Carne de res sube L2 y 11 productos de la canasta básica bajan en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la carne de res registró un incremento de dos lempiras este fin de semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, en Tegucigalpa, mientras al menos 11 productos de la canasta básica reportaron rebajas.

El ajuste se reflejó en el tajo de res, que pasó de 92 a 94 lempiras la libra, según confirmó Andrés Silva, vocero del mercado instalado en las cercanías del Estadio José de la Paz Herrera, en la capital hondureña.

“Las carnes incrementaron de 92 a 94 lempiras la libra en el caso del tajo de res, y el molido mantiene ese mismo valor porque es la misma carne en diferente presentación”, detalló Silva.

El aumento en la carne de res se suma al encarecimiento de otros dos productos: el culantro y el pataste, que también reportaron alzas significativas durante el fin de semana.

“Entre los productos que subieron está el culantro, que pasó de 8 a 12 lempiras, y el pataste que subió de 7 a 14 lempiras, mostrando variaciones importantes en comparación con semanas anteriores”, explicó.

En cambio, la carne de cerdo no presentó cambios y continúa cotizándose a 68 lempiras la libra, precio que se mantiene desde diciembre.

En cuanto al precio del pollo, Silva informó que, “tiene varios meses manteniendo el mismo precio a 26.50 lempiras la libra, lo que representa una alternativa más económica frente al incremento en la carne de res”, señaló.