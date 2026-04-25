Carne de res sube L2 y 11 productos de la canasta básica bajan en la Feria del Agricultor

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de la carne de res registró un incremento de dos lempiras este fin de semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, en Tegucigalpa, mientras al menos 11 productos de la canasta básica reportaron rebajas.
El ajuste se reflejó en el tajo de res, que pasó de 92 a 94 lempiras la libra, según confirmó Andrés Silva, vocero del mercado instalado en las cercanías del Estadio José de la Paz Herrera, en la capital hondureña.
“Las carnes incrementaron de 92 a 94 lempiras la libra en el caso del tajo de res, y el molido mantiene ese mismo valor porque es la misma carne en diferente presentación”, detalló Silva.
El aumento en la carne de res se suma al encarecimiento de otros dos productos: el culantro y el pataste, que también reportaron alzas significativas durante el fin de semana.
“Entre los productos que subieron está el culantro, que pasó de 8 a 12 lempiras, y el pataste que subió de 7 a 14 lempiras, mostrando variaciones importantes en comparación con semanas anteriores”, explicó.
En cambio, la carne de cerdo no presentó cambios y continúa cotizándose a 68 lempiras la libra, precio que se mantiene desde diciembre.
En cuanto al precio del pollo, Silva informó que, “tiene varios meses manteniendo el mismo precio a 26.50 lempiras la libra, lo que representa una alternativa más económica frente al incremento en la carne de res”, señaló.
En el rubro de mariscos, se reportaron rebajas después de Semana Santa, destacando el pescado rojo (pargo) que bajó de 90 a 85 lempiras.
“Esta semana el pescado rojo bajó de 90 a 85 lempiras y el filete de corvina de 170 a 160 lempiras, reflejando una reducción de 10 lempiras en este último producto”, indicó el representante de la feria
Otros mariscos se mantienen sin aumentos, como el camarón cola verde a 130 lempiras, el camarón jumbo a 220, el pescado blanco a 40 y la tilapia a 65 lempiras la libra.
“En el caso de otros mariscos no hay variaciones, ya que productos como camarón y tilapia mantienen sus precios estables en comparación con semanas anteriores”, agregó el entrevistado.
En cuanto a los lácteos, los precios han permanecido estables durante el último mes, sin registrar incrementos.
“Los lácteos tienen unas cuatro semanas sin aumentos de precios, con el queso semiseco y frijolero a 88 lempiras, el ahumado a 100 y el Santa Elena a 56 lempiras”, precisó Silva.
El huevo continúa mostrando una tendencia a la baja, con al menos cinco reducciones recientes en su precio: “el cartón huevo grande bajó de 90 a 85 lempiras, el mediano está a 78 y el pequeño a 70 lempiras, consolidando una tendencia de reducción en las últimas semanas”, sostuvo Silva.
Entre las verduras, varias registraron disminuciones, como el brócoli, pepino, repollo, tomate, zanahoria, elote y cebollina.
“Este fin de semana bajaron productos como el brócoli de 30 a 28 lempiras, el pepino de 7 a 6 y el tomate pera de 16 a 15, entre otros que también reflejan reducciones”, indicó Silva Silva.
Las frutas también mostraron alivio en sus precios, destacando la sandía que pasó de 80 a 70 lempiras, así como la ciruela que ahora ofrece 25 unidades por 25 lempiras.