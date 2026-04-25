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Le disparó en la cabeza: guardia mató a adolescente chino dentro de su negocio en la 21 de Febrero

Un guardia de seguridad asesinó a un menor de edad de origen chino, identificado como Hong Xi Xuan, de 15 años, de un disparo en la cabeza en su negocio

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 13:09
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Un joven de orgen chino fue asesinado por su empleado, un guardia de seguridad. El hecho ocurrió al interior de una tienda de productos chinos, donde fue atacado el adolescente.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Según la información preliminar, el menor fue asesinado por el propio guardia del establecimiento, quien le habría disparado en una sola ocasión en la cabeza, lo que bastó para quitarle la vida.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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El crimen se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana, cuando recién abrían el negocio ubicado en la colonia 21 de Febrero, frente a la Escuela Roberto Suazo Córdoba.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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Se conoció que el guardia de seguridad, señalado de haber asesinado a Hong Xi Xuan, tenía pocos días de laborar para la familia.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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De acuerdo con los reportes, el joven vigilante cargó su arma de reglamento, una escopeta calibre 12, y disparó una sola vez a la cabeza del adolescente.

 Daniela Zepeda
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Las personas que se encontraban dentro de la tienda llamaron de inmediato al 911, pero al llegar las autoridades se confirmó que el menor ya no presentaba signos vitales.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO
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El cuerpo sin vida quedó dentro del negocio, en el área donde los clientes realizan los pagos de sus productos.

 Foto: Cortesía
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El sospechoso fue identificado como Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años de edad, originario del Distrito Central y con domicilio en la colonia 1 de Diciembre, en Comayagüela.

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El guardia fue capturado mientras caminaba por las calles de la colonia 21 de Febrero. La detención fue realizada por elementos del Escuadrón Motorizado de la Policía Nacional, asignados a la estación del barrio Belén.

 Foto: Cortesía
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El guardia fue remitido para la realización de exámenes toxicológicos, con el fin de determinar si se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol.

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