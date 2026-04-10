Feria del Agricultor: Bajan huevos y verduras, pero suben tomate y coliflor

Tegucigalpa, Honduras.- Durante la primera semana de abril, los precios de varios productos volvieron a variar en la Feria del Agricultor y Artesano, ubicada frente al Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, en la capital.
Según los listados oficiales, algunos alimentos registraron bajas importantes, entre ellos el huevo, uno de los productos de mayor consumo en Honduras. El cartón grande pasó de 90 a 85 lempiras, el mediano bajó de 82 a 78 lempiras y el pequeño descendió de 78 a 70 lempiras.
También se reportó una reducción en los precios de varias verduras. El repollo bajó 10 lempiras, al pasar de 40 a 30; el pataste disminuyó de 13 a 8 lempiras, y el pepino cayó de 12 a 7 lempiras.
Otros productos mostraron rebajas más leves. La lechuga pasó de 25 a 22 lempiras, mientras que el culantro de Castilla y la calabaza bajaron de 8 a 7 lempiras.
Pese a estas reducciones, otros alimentos registraron incrementos durante el mismo período. La coliflor subió de 40 a 50 lempiras, el chile de color pasó de 15 a 16 lempiras y la cebollina aumentó de 14 a 15 lempiras.
El tomate también mostró un alza, al pasar de 15 a 20 lempiras, de acuerdo con el reporte de precios divulgado para la primera semana de abril.
¿Qué precios se mantienen?
Las carnes, que durante la segunda semana de marzo registraron incrementos, mantienen precios estables. La carne de cerdo se cotiza en 68 lempiras, mientras que la carne de res oscila entre 74 y 88 lempiras.
En el apartado de legumbres, la libra de frijol rojo se mantiene en 85 lempiras. En los lácteos, los precios oscilan entre 30 y 92 lempiras, según el tipo de producto.
A continuación, presentamos una tabla con los productos que registraron un alza de precios en la feria capitalina.