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A las puertas de Semana Santa, así varían los precios de canasta básica en la capital

mientras lácteos y mariscos presentan incrementos a pocas semanas de la Semana Santa; carnes, huevos y pollo se mantienen estables.

  • Actualizado: 21 de marzo de 2026 a las 14:38
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Las verduras, mariscos y frutas experimentaron una variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada frente al Estadio Chelato Uclés de la capital. Así están este fin de semana los precios de la canasta básica.

 Fotos: Marbin López/ EL HERALDO.
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Según listados oficiales, las verduras experimentaron una baja de precios de hasta 10 lempiras, como es el caso de la coliflor, que pasó de 50 a 40 lempiras. Además, la cebolla roja que decreció de 45 a 40 lempiras.
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El zapallo y culantro de castilla bajó de 10 a 8 lempiras, mientras que la unidad de pepino bajó de 14 a 13 lempiras y el elote dulce, que bajó tres lempiras, de 35 a 32 la bandeja.
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Pese a la baja de precios, el chile de color sí incrementó, ya que pasó de 16 a 18 lempiras.
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El área de los lácteos experimentó el incremento de precio en algunos productos, como el queso ahumado, que pasó de 98 a 100 lempiras.
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En el caso del queso semiseco y frijolero, el aumento fue de dos lempiras, pues pasaron de 86 a 88 lempiras.
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A menos de un mes para la llegada de la Semana Santa, los precios en mariscos registraron una leve variación, pese a que desde semanas atrás los costos se mantenían estables.

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Tal es el caso del pescado rojo, que pasó de 88 a 90 lempiras, y pescado corvina, que registró un incremento de cinco lempiras al pasar de 85 a 90 lempiras.
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Pese a los incrementos y disminuciones de costos, las carnes mantienen sus precios. Por ejemplo, la carne de res oscila entre los 74 y 88 lempiras, mientras que la carne de cerdo se mantiene en 68 lempiras.
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El cartón de huevos se mantiene estable, con un costo de 90 lempiras el grande, 84 el mediano y 78 el pequeño.
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El pollo también se mantiene estable, al rondar los 35 lempiras la pechuga, 64 el ala y la libra de pechuga deshuesada en 73 lempiras.
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Pese a estos aumentos al menos 17 alimentos más han experimentado una baja en sus precios o se han mantenido estables, lo que representa un alivio parcial para los consumidores.
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