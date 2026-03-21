A las puertas de Semana Santa, así varían los precios de canasta básica en la capital

Las verduras, mariscos y frutas experimentaron una variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada frente al Estadio Chelato Uclés de la capital. Así están este fin de semana los precios de la canasta básica.
Según listados oficiales, las verduras experimentaron una baja de precios de hasta 10 lempiras, como es el caso de la coliflor, que pasó de 50 a 40 lempiras. Además, la cebolla roja que decreció de 45 a 40 lempiras.
El zapallo y culantro de castilla bajó de 10 a 8 lempiras, mientras que la unidad de pepino bajó de 14 a 13 lempiras y el elote dulce, que bajó tres lempiras, de 35 a 32 la bandeja.
Pese a la baja de precios, el chile de color sí incrementó, ya que pasó de 16 a 18 lempiras.
El área de los lácteos experimentó el incremento de precio en algunos productos, como el queso ahumado, que pasó de 98 a 100 lempiras.
En el caso del queso semiseco y frijolero, el aumento fue de dos lempiras, pues pasaron de 86 a 88 lempiras.
A menos de un mes para la llegada de la Semana Santa, los precios en mariscos registraron una leve variación, pese a que desde semanas atrás los costos se mantenían estables.
Tal es el caso del pescado rojo, que pasó de 88 a 90 lempiras, y pescado corvina, que registró un incremento de cinco lempiras al pasar de 85 a 90 lempiras.
Pese a los incrementos y disminuciones de costos, las carnes mantienen sus precios. Por ejemplo, la carne de res oscila entre los 74 y 88 lempiras, mientras que la carne de cerdo se mantiene en 68 lempiras.
El cartón de huevos se mantiene estable, con un costo de 90 lempiras el grande, 84 el mediano y 78 el pequeño.
El pollo también se mantiene estable, al rondar los 35 lempiras la pechuga, 64 el ala y la libra de pechuga deshuesada en 73 lempiras.
Pese a estos aumentos al menos 17 alimentos más han experimentado una baja en sus precios o se han mantenido estables, lo que representa un alivio parcial para los consumidores.