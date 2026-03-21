Unos subieron y otros bajaron: ¿Qué productos registraron variación de precios en la Feria del Agricultor?

Tegucigalpa, Honduras.- Las verduras, mariscos y frutas experimentaron una variación de precios en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada frente al Estadio Chelato Uclés de la capital.

Según listados oficiales, las verduras experimentaron una baja de precios de hasta 10 lempiras, como es el caso de la coliflor, que pasó de 50 a 40 lempiras. Además, la cebolla roja que decreció de 45 a 40 lempiras.

El zapallo y culantro de castilla bajó de 10 a 8 lempiras, mientras que la unidad de pepino bajó de 14 a 13 lempiras y el elote dulce, que bajó tres lempiras, de 35 a 32 la bandeja.

Pese a la baja de precios, el chile de color sí incrementó, ya que pasó de 16 a 18 lempiras.