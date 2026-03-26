Mariscos suben hasta L30 por libra por Semana Santa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento en los precios de los mariscos ya comenzó a sentirse en los mercados capitalinos en la antesala de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor consumo en el país.
Comerciantes consultados aseguran que el alza alcanza hasta 30 lempiras por libra en distintos productos, impulsada principalmente por la escasez y el aumento de la demanda.
En el mercado de La Isla, en Tegucigalpa, los vendedores explican que este comportamiento suele repetirse cada año durante la temporada, aunque en esta ocasión el incremento ha sido más notorio en algunas especies.
Tatiana Likibeth Corrales Medina, comerciante con 16 años de experiencia, explicó que una de las principales causas del aumento es la falta de producto en los puntos de distribución.
“El pescado ha subido porque hay escasez de producto; eso es lo que más nos afecta ahorita en las ventas”, expresó.
Señaló que la competencia entre mercados ha influido en el incremento de los precios durante esta temporada alta.
"El alza está un poquito elevado por la escasez y la competencia. Por eso es que ha subido un poco, pero comparado con el año pasado, el año pasado costaba 200", detalló.
El comerciante agregó que algunas especies, como el robalo del norte, no están disponibles actualmente, lo que ha reducido la oferta para los consumidores.
"Este año no tenemos robalo del norte. Los proveedores nos dicen que se fueron para otros mercados y eso también hace que suba el precio", lamentó.
Entre los productos que han registrado aumentos, la tilapia fresca pasó de costar 50 a 60 lempiras por libra, lo que representa un incremento de 10 lempiras.
Asimismo, especies como la corvina, el robalo y el pargo, que antes se comercializaban a 70 lempiras por libra, ahora alcanzan los 90 lempiras, es decir, un aumento de 20 lempiras por libra.
En el caso del pescado seco, la cecina subió de 170 a 200 lempiras por libra, mientras que otros productos como el jurel, la macarela y la fiebre seca se cotizan alrededor de los 100 lempiras.
Actualmente, el robalo del sur se vende a 250 lempiras la libra, mientras que la cecina de raya ronda los 100 lempiras, según su calidad y tamaño.
Por su parte, el camarón limpio mantiene precios relativamente estables de entre 100 y 130 lempiras la libra, de acuerdo con su tamaño, y sigue entre las opciones más buscadas por los consumidores.