Mariscos suben hasta L30 por libra por Semana Santa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El incremento en los precios de los mariscos ya comenzó a sentirse en los mercados capitalinos en la antesala de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor consumo en el país. Comerciantes consultados aseguran que el alza alcanza hasta 30 lempiras por libra en distintos productos, impulsada principalmente por la escasez y el aumento de la demanda. En el mercado de La Isla, en Tegucigalpa, los vendedores explican que este comportamiento suele repetirse cada año durante la temporada, aunque en esta ocasión el incremento ha sido más notorio en algunas especies. Tatiana Likibeth Corrales Medina, comerciante con 16 años de experiencia, explicó que una de las principales causas del aumento es la falta de producto en los puntos de distribución.

“El pescado ha subido porque hay escasez de producto; eso es lo que más nos afecta ahorita en las ventas”, expresó. Señaló que la competencia entre mercados ha influido en el incremento de los precios durante esta temporada alta.