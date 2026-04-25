Harry Styles y Zoë Kravitz se comprometen tras ocho meses de relación

Según ese mismo informante, nadie en el entorno de ambos se ha sorprendido con la noticia.La relación se hizo pública en agosto de 2025, cuando fueron vistos juntos en Roma y, ese mismo mes, también en Londres.

Londres, Inglaterra.- Harry Styles y Zoë Kravitz están prometidos. Una fuente cercana a la pareja lo confirmó a Page Six tras la publicación de fotografías en las que la actriz aparecía con un anillo de diamantes en la mano izquierda durante un paseo por Londres.

La progresión fue rápida desde el principio. En enero de 2026, fuentes cercanas a Kravitz señalaban que la actriz había referido al cantante como su alma gemela ante personas de su círculo íntimo.

Kravitz, de 37 años, tiene un historial sentimental que incluye un matrimonio con el actor Karl Glusman, disuelto en 2020, y un compromiso posterior con Channing Tatum que no llegó a boda. Styles, de 32, ha mantenido relaciones públicas con figuras como Taylor Swift, Kendall Jenner y Olivia Wilde, entre otras.

La última aparición conjunta antes de conocerse el compromiso fue el mes pasado, cuando ambos acudieron a la fiesta del programa Saturday Night Live, que Styles condujo como presentador invitado.