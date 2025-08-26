Harry Styles y Zoë Kravitz, ¿más que amigos? Lo que se sabe de sus encuentros en Londres, París y Roma

Londres, Inglaterra.- Harry Styles y Zoë Kravitz han sido vistos en distintas capitales europeas durante la última semana, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.
Según testigos citados por The Sun, la actriz y el músico compartieron una cena en un restaurante de Londres días antes de ser grabados paseando por Roma.
Encuentro en un restaurante de Londres
El pasado martes, Styles y Kravitz acudieron a Rita’s Bistro, en el barrio londinense de Soho. Allí, de acuerdo con personas presentes, se mostraron cercanos tras la proyección de Caught Stealing, la nueva película de Darren Aronofsky en la que participa la intérprete.
Posteriormente, el domingo, fueron reconocidos en la capital italiana. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a ambos caminando del brazo por las calles de Roma.
Zoë Kravitz, hija de Lisa Bonet y Lenny Kravitz, se encuentra en plena promoción de Caught Stealing, cinta ambientada en Nueva York durante los años noventa.
En el filme comparte reparto con Austin Butler, Liev Schreiber, Matt Smith, Vincent D’Onofrio, Regina King y Bad Bunny. La trama sigue a un exjugador de béisbol que se ve arrastrado al mundo criminal de la ciudad.
En el marco de esta gira promocional, Kravitz también fue fotografiada en París junto a Butler, lo que generó comentarios sobre la cercanía entre ambos intérpretes.