Harry Styles y Zoë Kravitz, ¿más que amigos? Lo que se sabe de sus encuentros en Londres, París y Roma

Londres, Inglaterra.- Harry Styles y Zoë Kravitz han sido vistos en distintas capitales europeas durante la última semana, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación entre ambos. Según testigos citados por The Sun, la actriz y el músico compartieron una cena en un restaurante de Londres días antes de ser grabados paseando por Roma.

Encuentro en un restaurante de Londres

El pasado martes, Styles y Kravitz acudieron a Rita’s Bistro, en el barrio londinense de Soho. Allí, de acuerdo con personas presentes, se mostraron cercanos tras la proyección de Caught Stealing, la nueva película de Darren Aronofsky en la que participa la intérprete.

Posteriormente, el domingo, fueron reconocidos en la capital italiana. Un vídeo difundido en redes sociales muestra a ambos caminando del brazo por las calles de Roma.



