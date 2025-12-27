Forever, Forever: el regreso sorpresa de Harry Styles a YouTube

Londres, Inglaterra.- Harry Styles sorprendió a sus seguidores este 27 de diciembre con el estreno del video titulado Forever, Forever en su canal de YouTube, generando especulaciones sobre los próximos pasos en su carrera musical. El material, publicado a las 11:00 hora local de Honduras, muestra a varias jóvenes relatando su experiencia al conseguir boletos para la última fecha de la gira Love on Tour. “Encontré tickets para el espectáculo final”, comenta una de ellas, mientras otras afirman “estamos comprometidas”. La grabación traslada luego la atención a un grupo de fans italianas que aguardan el concierto, reflexionando: “Después de este último show, él desaparecerá, no lo veremos bailando en escenarios más”.

En un fragmento del video, Styles aparece sentado al piano durante el concierto, dirigiéndose al público.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Les escribí algo”, anuncia antes de interpretar la pieza instrumental identificada como Forever, Forever. La grabación concluye con una toma del público y el mensaje We belong together.

El estreno ocurre más de dos años después de que la gira Love On Tour culminara el 22 de julio de 2023 en Reggio Emilia, Italia, tras más de 170 conciertos realizados entre 2021 y 2023, promocionando los álbumes Fine Line y Harry’s House. Desde entonces, Styles ha mantenido una pausa con apariciones esporádicas, como su colaboración en un concierto de Stevie Nicks en Londres en julio de 2024 y su participación en la Maratón de Berlín en septiembre de 2025. Hasta el momento, no se han anunciado nuevos proyectos discográficos ni fechas de gira.

Sobre el artista...

Harry Styles inició su carrera como solista tras la pausa indefinida de la popular boy band One Direction. En 2017 lanzó su primer álbum homónimo, que debutó en el número uno tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos y consolidó al exintegrante del grupo como una figura destacada en la música pop contemporánea. Su segundo disco, Fine Line, publicado en 2019, no solo rompió récords de ventas para un artista británico en Estados Unidos, sino que también generó sencillos exitosos como Watermelon Sugar, que le valió el premio Grammy a la Mejor interpretación pop solista y un Brit Award por Single del año.