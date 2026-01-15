Harry Styles anuncia nuevo disco para 2026: ¿Cuándo estará disponible?

Estados Unidos.- El cantante británico Harry Styles anuncia su primer álbum en cuatro años, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". El anuncio del regreso musical del cantante, ex integrante de One Direction provocó una reacción inmediata y global entre sus seguidores que se registraron en su sitio web, llegando a sumar más de un millón de personas. Kiss All The Time. Disco, Occasionally, saldrá a la venta el 6 de marzo de 2026. Según datos publicados por varios medios, incluirá doce canciones y fue producido por Kid Harpoon, colaborador habitual de Styles desde los inicios de su carrera como solista.

La locura que provocó el anuncio de Styles fue porque desde diciembre, sus seguidores recibieron mensajes enigmáticos y pudieron suscribirse en páginas como "webelongtogether.co" para acceder a información y mensajes exclusivos sobre el cantante. Pero la locura total la ocasionó Styles al enviar un audio cantando a capela la frase "We belong together" (Pertenecemos el uno al otro). Qué decir de frases como "See you very soon" (Nos vemos pronto) en Nueva York, "Here we go again" (Aquí vamos de nuevo) que dieron pistas de lo que estaba por venir.

Y si todo eso parecía poco, la tienda online del artista no dio abasto tras el anuncio. Una alta demanda de compras de productos de colección sobre el artista se fueron de inmediato. Styles compartió en su perfil de Instagram la portada de “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, una imagen donde el artista de 31 años aparece con una camiseta y jeans, de pie bajo una brillante bola de discoteca.

Primer disco en cuatro años

Este es el primer disco en cuatro años del cantante, tras su anterior disco Harry’s House, con el cual el intérprete vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo y obtuvo premios Grammy y Y, su sencillo “As It Was” sobrepasó las 4.200 millones de reproducciones en la plataforma de streaming Spotify. Además de estar de regreso tras cuatro años sin nuevo material, este será su primer álbum de Harry tras la muerte de Liam Payne, su amigo y compañero en One Direction, quien falleció en octubre de 2024 al caer de un balcón en un hotel en Buenos Aires, Argentina.