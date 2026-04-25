Lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica: ¿qué zonas serán afectadas?

En el occidente, Copán reportará temperaturas entre los 32 y 19 grados sin probabilidad de lluvias, mientras que Santa Bárbara alcanzará hasta 35 grados como máximo, también bajo condiciones secas. Departamentos como Olancho, Yoro e Islas de la Bahía permanecerán sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados de máxima.