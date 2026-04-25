Lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica: ¿qué zonas serán afectadas?

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado 25 de abril predominarán condiciones mayormente secas, aunque también e pronostican lluvias en algunos departamnetos del país.
De acuerdo con el pronóstico oficial, será en horas de la tarde cuando la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico genere lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en el suroccidente y sur de Honduras.
Asimismo, se prevé la presencia de lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de la región central, lo que podría afectar de forma puntual a varios departamentos, sin que estas precipitaciones se extiendan a todo el país.
Entre los departamentos con probabilidad de lluvias destaca Lempira, que registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20. Condiciones similares se esperan en Ocotepeque, donde los termómetros alcanzarán los 33 grados como máximo y 20 como mínimo.
En la zona sur, Valle presentará máximas de 35 grados y mínimas de 25, también con probabilidades de lluvias, mientras que Choluteca alcanzará temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 24.
En el oriente del país, El Paraíso reportará temperaturas entre los 30 y 18 grados, con lluvias previstas, al igual que Francisco Morazán, donde se esperan condiciones similares en cuanto a precipitaciones y temperaturas.
También en la zona occidental y central, Intibucá tendrá un clima más fresco, con máximas de 24 grados y mínimas de 13, acompañado de lluvias; mientras que La Paz registrará temperaturas de 30 grados como máximo y 20 como mínimo, con posibilidad de precipitaciones.
En la región nororiental, Gracias a Dios presentará máximas de 33 grados y mínimas de 25, con lluvias pronosticadas, lo que contrasta con otros departamentos del norte donde no se esperan precipitaciones.
Tal es el caso de Cortés, que experimentará altas temperaturas de hasta 37 grados y mínimas de 24, sin lluvias previstas. Condiciones secas similares se mantendrán en Atlántida, Colón y Comayagua, todos con máximas cercanas a los 32 grados.
En el occidente, Copán reportará temperaturas entre los 32 y 19 grados sin probabilidad de lluvias, mientras que Santa Bárbara alcanzará hasta 35 grados como máximo, también bajo condiciones secas. Departamentos como Olancho, Yoro e Islas de la Bahía permanecerán sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados de máxima.