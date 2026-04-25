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Lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica: ¿qué zonas serán afectadas?

Para este sábado 25 de abril se pronostican lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varios departamentos de Honduras, mientras que en otros predominarán condiciones secas

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 07:31
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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este sábado 25 de abril predominarán condiciones mayormente secas, aunque también e pronostican lluvias en algunos departamnetos del país.

 Foto: Cortesía
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De acuerdo con el pronóstico oficial, será en horas de la tarde cuando la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico genere lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, principalmente en el suroccidente y sur de Honduras.

 Foto: EL HERALDO
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Asimismo, se prevé la presencia de lluvias y chubascos débiles y aislados en sectores de la región central, lo que podría afectar de forma puntual a varios departamentos, sin que estas precipitaciones se extiendan a todo el país.

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Entre los departamentos con probabilidad de lluvias destaca Lempira, que registrará temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 20. Condiciones similares se esperan en Ocotepeque, donde los termómetros alcanzarán los 33 grados como máximo y 20 como mínimo.

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En la zona sur, Valle presentará máximas de 35 grados y mínimas de 25, también con probabilidades de lluvias, mientras que Choluteca alcanzará temperaturas de hasta 35 grados y mínimas de 24.

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En el oriente del país, El Paraíso reportará temperaturas entre los 30 y 18 grados, con lluvias previstas, al igual que Francisco Morazán, donde se esperan condiciones similares en cuanto a precipitaciones y temperaturas.

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También en la zona occidental y central, Intibucá tendrá un clima más fresco, con máximas de 24 grados y mínimas de 13, acompañado de lluvias; mientras que La Paz registrará temperaturas de 30 grados como máximo y 20 como mínimo, con posibilidad de precipitaciones.

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En la región nororiental, Gracias a Dios presentará máximas de 33 grados y mínimas de 25, con lluvias pronosticadas, lo que contrasta con otros departamentos del norte donde no se esperan precipitaciones.

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Tal es el caso de Cortés, que experimentará altas temperaturas de hasta 37 grados y mínimas de 24, sin lluvias previstas. Condiciones secas similares se mantendrán en Atlántida, Colón y Comayagua, todos con máximas cercanas a los 32 grados.

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En el occidente, Copán reportará temperaturas entre los 32 y 19 grados sin probabilidad de lluvias, mientras que Santa Bárbara alcanzará hasta 35 grados como máximo, también bajo condiciones secas. Departamentos como Olancho, Yoro e Islas de la Bahía permanecerán sin lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 33 grados de máxima.

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