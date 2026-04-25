Padre e hijo asesinaron a machetazos a hombre que les prestó dinero y les cobró en Lempira

Un hombre fue asesinado, presuntamente tras una discusión relacionada con el cobro de una deuda, en la aldea Los Llanos de Montaña Verde, municipio de Gracias, Lempira.
Los sospechosos del crimen son un hombre de 64 años de edad y su hijo de 22 años, quienes fueron capturados y puestos a disposición del Ministerio Público.
Según datos preliminares, la víctima había salido a una pulpería cercana a comprar pan y, cuando regresaba a su vivienda, pasó por el lugar donde se encontraban los ahora detenidos, quienes presuntamente le debían dinero.
La víctima llegó hasta los sospechosos, les habría cobrado el dinero, y eso generó un intercambio de palabras que posteriormente terminó en agresiones con machete en plena vía pública.
Los informes policiales indican que el mayor de los sospechosos atacó al hombre con un machete, mientras la víctima trataba de defenderse en medio del forcejeo.
Al observar lo ocurrido, el hijo intervino en la riña y, siempre según el reporte oficial, ambos habrían agredido al hombre hasta provocarle la muerte en la aldea Los Llanos de Montaña Verde, municipio de Gracias, Lempira.
Tras el crimen, los sospechosos habrían llevado el cuerpo de la víctima hasta un cafetal, supuestamente con la intención de ocultarlo y evitar que las autoridades lo encontraran.
Pese a la intención de ocultar el cuerpo, los rastros de sangre en el trayecto llamaron la atención de los agentes policiales, quienes lograron seguir la pista hasta dar con el lugar donde fue abandonado el cadáver.
A los detenidos se les decomisó un fusil, un machete, un azadón, un teléfono celular y varias prendas de vestir y calzado que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo.
El operativo fue coordinado por el jefe departamental, comisario Cristian Manuel Nolasco, quien confirmó la detención de los dos sospechosos, de 64 y 22 años de edad.