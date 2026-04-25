De la prisión a la playa: la vida de Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad en EE UU

A cuatro meses de haber recuperado su libertad, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH) muestra una vida alejada de los tribunales y más cercana a momentos de descanso y reflexión en Estados Unidos.
El exmandatario fue liberado en diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgara un indulto total.
Cabe recordar que, en junio de 2024, Hernández había sido condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.
Desde entonces, Hernández ha compartido en redes sociales imágenes que reflejan su nueva rutina: caminatas en la playa, comidas típicas hondureñas y mensajes de agradecimiento por su libertad.
En varias publicaciones se le observa relajado, con lentes de sol y vestimenta casual, disfrutando del mar tras haber permanecido casi 4 años en prisión.
En uno de sus mensajes más recientes escribió: “Hace cuatro años comenzó una prueba difícil e injusta, pero hoy la palabra que prevalece es LIBERTAD".
Agregó: "Gracias a Dios por ser mi guía y no soltar mi mano. Mi corazón sigue con mi familia, mis amigos y mi amada Honduras. ¡Gracias por no dejarme solo!”.
Además, ha dejado ver que mantiene cercanía con sus raíces, al compartir momentos en los que consume alimentos típicos como tustacas y quesadillas, evocando su país de origen.
Aunque su ubicación exacta no ha sido revelado, las imágenes sugieren que permanece en algún punto costero de Estados Unidos, donde pasa el tiempo en actividades de descanso.
Pese a la distancia, el expresidente ha reiterado en sus publicaciones que continúa pensando en su familia y en Honduras, al tiempo que sostiene que su liberación representa un acto de justicia. Sin embargo, un indulto no significa inocencia; es otorgado como un perdón presidencial por los delitos cometidos.
Aún así, Hernández y su defensa han sabido mover los hilos, pues la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó el 14 de abril de 2026 el caso penal contra él, en cumplimiento de una orden emitida por una instancia superior. La decisión se deriva del indulto total otorgado en diciembre de 2025 por Trump, lo que dejó sin base legal la continuidad del proceso. Con esta resolución, el caso queda oficialmente cerrado en el sistema judicial estadounidense.
Su vida actual, marcada por la libertad recuperada, se desarrolla lejos del escenario político, pero bajo la mirada pública que sigue cada uno de sus movimientos.