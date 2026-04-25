De la prisión a la playa: la vida de Juan Orlando Hernández tras recuperar su libertad en EE UU

Aún así, Hernández y su defensa han sabido mover los hilos, pues la Corte del Distrito Sur de Nueva York desestimó el 14 de abril de 2026 el caso penal contra él, en cumplimiento de una orden emitida por una instancia superior. La decisión se deriva del indulto total otorgado en diciembre de 2025 por Trump, lo que dejó sin base legal la continuidad del proceso. Con esta resolución, el caso queda oficialmente cerrado en el sistema judicial estadounidense.