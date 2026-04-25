Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de cortes de luz programados para este domingo 26 de abril, como parte de sus trabajos operativos en distintas zonas del país.

Para esta fecha, la estatal eléctrica informó que las interrupciones del servicio únicamente se registrarán en el Distrito Central y en San Pedro Sula, donde se ejecutarán labores técnicas en la red.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las medidas necesarias, ya que los cortes podrían extenderse hasta por seis horas.

Asimismo, explicaron que estos racionamientos obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar el servicio eléctrico.