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Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de abril en Honduras

¿Su colonia está en la lista? Estos son los sectores que tendrán cortes de luz este domingo 23 de abril

  • Actualizado: 25 de abril de 2026 a las 13:48
Cortes de energía eléctrica programados para este domingo 26 de abril en Honduras

Revise si su zona tendrá apagones, la ENEE programó cortes de energía para este 26 de abril.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer el calendario de cortes de luz programados para este domingo 26 de abril, como parte de sus trabajos operativos en distintas zonas del país.

Para esta fecha, la estatal eléctrica informó que las interrupciones del servicio únicamente se registrarán en el Distrito Central y en San Pedro Sula, donde se ejecutarán labores técnicas en la red.

Las autoridades recomendaron a los residentes tomar las medidas necesarias, ya que los cortes podrían extenderse hasta por seis horas.

Asimismo, explicaron que estos racionamientos obedecen a trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar el servicio eléctrico.

¿Cuánto presupuesto tendrán las instituciones del sector energía en 2026?

Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Pepsi, Cargo Expreso, Parque Empresarial Loarque, Megalarach Anillo Periférico, Supermercado La Colonia Anillo Periférico, Fanasa y zonas aledañas.

Distrito Central de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Hondutel, Injupeemp, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edif. Defomin, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista, Torre Avalon y zonas aledañas.

Pérdidas de la ENEE subieron en L6,800 millones de 2021-2025

San Pedro Sula de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

CIR-L242: Bo. Concepción, Bo. Santa Anita, Bo. Santa Ana, Bo. San Fernando (oeste), Col. Ruíz (este), Bo. Morazán, Col. Las Vegas, Col. Esquipulas, Res. Andalucía, Col. Ideal, YKK Honduras, Acosa, Diunsa Super Store (Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesar, Supermercado La Colonia), salida a La Lima, Estadio Jaime Villegas, campo de fútbol Sergio Amaya, Diacero, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Bo. Medina (norte), Bo. Suncery, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, Bo. El Hipódromo.

CIR-L244: Col. Fernández Guzmán, Col. Tepeaca, Col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, Clínica Periférica IHSS Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad, Teletón, Col. Pastor Zelaya I y II, Bo. Cabañitas, Col. Flor del Valle (este), San José Cahsa, Col. El Triángulo, Col. Goybi, Cottonwise, Col. Valle de Sula (este).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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