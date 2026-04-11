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Cortes de energía eléctrica para este domingo 12 de abril en Honduras

Los cortes de energía eléctrica programados por la ENEE este 12 de abril dejarán sin servicio a múltiples sectores por periodos de hasta cinco horas

  • Actualizado: 11 de abril de 2026 a las 14:00
Cortes de energía eléctrica para este domingo 12 de abril en Honduras

Por trabajos de mantenimiento, la ENEE suspenderá el servicio eléctrico en diversos sectores este 12 de abril, afectando a cientos de usuarios.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que permanecerán sin energía eléctrica este domingo 12 de abril.

Son varios los lugares, sobre todo del Distrito Central, los que se verán afectados por los trabajos de mantenimiento.

Pero en el municipio de Juticalpa, Olancho, también habrá varios cortes del fluido eléctrico.

Serán periodos de hasta cinco horas en los que los habitantes de estas zonas permanecerán sin el servicio. A continuación, los lugares afectados:

Beneficiados: ¿Quiénes accederán al subsidio de la ENEE aprobado por el gobierno de Asfura?

Distrito Central, F.M., de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Parte de la col. Miramontes, col. Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, DINAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.

Distrito Central, F.M., de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Hondutel, INJUPEMP, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edif. DEFOMIN, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista, Torre Avalon y zonas aledañas.

¿Cuántos clientes de la ENEE serán beneficiados con nuevos subsidios?

Juticalpa, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Parte de la ciudad de Juticalpa: parte de barrio Belén, centro de Juticalpa, Policía Nacional, La Ceibita, Palm Beach, parte de La Soledad, Sincuyapa, El Rincón Mamisaca, Candeleros, Hotel Posada del Centro, Alcaldía Municipal, Club Rotario, oficinas ENEE, SANAA, col. El Recreo, col. El Edén, col. Miguel Barahona, bo. San Rafael, Sabaneta, bo. Belén, 115 Brigada, col. La Ceibita, bo. El Centro, bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y zonas aledañas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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