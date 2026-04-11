Cortes de energía eléctrica para este domingo 12 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que permanecerán sin energía eléctrica este domingo 12 de abril.
Son varios los lugares, sobre todo del Distrito Central, los que se verán afectados por los trabajos de mantenimiento.
Pero en el municipio de Juticalpa, Olancho, también habrá varios cortes del fluido eléctrico.
Serán periodos de hasta cinco horas en los que los habitantes de estas zonas permanecerán sin el servicio. A continuación, los lugares afectados:
Distrito Central, F.M., de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.
Parte de la col. Miramontes, col. Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, DINAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.
Distrito Central, F.M., de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hondutel, INJUPEMP, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Agricultura y Ganadería, edif. DEFOMIN, Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista, Torre Avalon y zonas aledañas.
Juticalpa, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Parte de la ciudad de Juticalpa: parte de barrio Belén, centro de Juticalpa, Policía Nacional, La Ceibita, Palm Beach, parte de La Soledad, Sincuyapa, El Rincón Mamisaca, Candeleros, Hotel Posada del Centro, Alcaldía Municipal, Club Rotario, oficinas ENEE, SANAA, col. El Recreo, col. El Edén, col. Miguel Barahona, bo. San Rafael, Sabaneta, bo. Belén, 115 Brigada, col. La Ceibita, bo. El Centro, bo. Las Flores, La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincón, Casas Viejas, Las Trojes, El Ojustal y zonas aledañas.