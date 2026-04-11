Cortes de energía eléctrica para este domingo 12 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer cuáles son las zonas que permanecerán sin energía eléctrica este domingo 12 de abril.

Son varios los lugares, sobre todo del Distrito Central, los que se verán afectados por los trabajos de mantenimiento.

Pero en el municipio de Juticalpa, Olancho, también habrá varios cortes del fluido eléctrico.

Serán periodos de hasta cinco horas en los que los habitantes de estas zonas permanecerán sin el servicio. A continuación, los lugares afectados: