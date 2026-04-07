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Beneficiados: ¿Quiénes accederán al subsidio de la ENEE aprobado por el gobierno de Asfura?

Un PCM fue firmado por Nasry Asfura, que da luz verde al subsidio de la energía tras el anuncio de un aumento del 10.49 % en la tarifa. El beneficio incluye a pequeñas y medinas empresas

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 14:27
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Cientos de hondureños serán beneficiados luego de que se aprobara el subsidio temporal en la tarifa de la energía eléctrica. ¿Usted aplica? Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía
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Luego de que las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), oficializaran un aumento del 10.49 % a la tarifa de la energía eléctrica, el presidente Nasry Asfura firmó un PCM que subsidiará a muchos hondureños, aunque no todos aplican.

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El Gobierno de Honduras anunció la aprobación del subsidio a la tarifa de energía eléctrica como respuesta al reciente incremento, informó el secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

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José Augusto Argueta confirmó que el presidente ya firmó el decreto por Consejo de Ministros (PCM) correspondiente para aplicar el beneficio de forma inmediata.

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¿Quiénes podrán aplicar? Según dieron a conocer, el subsidio en la tarifa eléctrica residencial del 100 % se aprobó para los consumidores de 0 a 150 kW.

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Otros hondureños también tendrán acceso al beneficio, pero con el 50 % del total; se trata de aquellos que consuman entre 150 kW y 500 kW.

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El beneficio también incluye a pequeñas y medianas empresas. Según detalló Argueta, el apoyo cubrirá al sector productivo con condiciones diferenciadas.

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“Para las pequeñas y medianas empresas, el 100 % de subsidio será para los consumidores iguales o menores a 1000 kW, y el 50 % para los consumidores entre 1000 kW y 3000 kW”, explicó.

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Del mismo modo, el funcionario subrayó que el Ejecutivo destinará más de 400 millones de lempiras semanales para sostener este esquema.

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Para evitar que el bolsillo de los hondureños sea más golpeado, el Gobierno destinará 400 millones de lempiras adicionales como aporte a la tarifa eléctrica.

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