Beneficiados: ¿Quiénes accederán al subsidio de la ENEE aprobado por el gobierno de Asfura?

Luego de que las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), oficializaran un aumento del 10.49 % a la tarifa de la energía eléctrica, el presidente Nasry Asfura firmó un PCM que subsidiará a muchos hondureños, aunque no todos aplican.