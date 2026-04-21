Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 22 de abril en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas se quedarán sin el servicio de energía eléctrica este miércoles 22 de abril en Honduras, según lo detalló la ENEE. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó cuáles son los lugares que serán afectados por un lapso de hasta seis horas. A continuación, las zonas que se quedarán sin el servicio. Las autoridades piden tomar las medidas necesarias ante los cortes.

Goascorán de 8:00 am a 4:00 pm

El Cubulero, El Pozo Zarco, La Puerta Nacional, Aldea La Laguna,Playitas, Huatales, La Sonora, El TrasMayo, Los Amates, Playa Grande,El Ojustal, Isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña # 2, Aldea ElEstero, El Candil, Alianza, Bo. Mongolla, Bo. Las Delicias, Bo. Arriba,Bo. Abajo, Bo. El Cementerio, Bo. El Centro, Aldea San Pedro Calero,Calicanto y zonas aledañas. Lepaterique F.M de 9:00 am a 3:00 pmEl Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde,Aldea El Carrizal, Aldea El Naranjo y zonas aledañas.

Santa Rosa de 8:00 am a 12:00 pm

Municipio de Florida, Copán: Las aldeas: El Calichon, La Elencia, ElErmitaño, Berlin Plancitos, Pastoreaderos, Agua Buena, El Caribe, La Union, La Elencita, Siete Cuchillas, El Jardin, El Guayabo, San Rafael, La Ruidosa, San Antonio Techin, Las Pilas de Techin, Las Flores Techin, San Lorenzo Techin, La Zona, El Espíritu, Santa Clara, El Rosario, El Porvenir y los caseríos cercanos. Municipio de La Jigua, Copán: Las aldeas: Parque Arqueológico ElPuente, La Colmena, La Tejera, Buena Ventura, La Laguna, El Puentey los caseríos cercanos.

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

CIR-L241: Col. Los Ángeles, Col. La Sabana, Colonias Satélite (I, II, III, IV,V etapa), Col. Júpiter, Col. San Jorge de Sula, Col. San Carlos de Sula (Norte), Col. San José de Sula (Este), Col. Saturno, Col. VilledaMorales, Col. El Edén, Col. Sandoval Sorto, El Sauce, Col. PerpetuoSocorro, Col. Reparto Lempira, Instituto José Trinidad Reyes,Ministerio La Cosecha, Sede Club Marathon, Estadio Yankel Rosental.

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

CIR-L245: Col. Hermosa Providencia, Col. Santa Rosa, Col. San Pedro,Col. San Carlos de Sula, Col. San José de Sula, Col. Centroamérica,Col. San Roberto de Sula, Col. Louisiana, Res. Costa Verde, Col. Villa Ernestina (Norte), Col. Cacvil I y II, Industrias Chamer, MaderasNoriega, ZIP San José, Santa Maria, Villa Ernestina (Oeste), Sede ClubReal España.

Petoa de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de Petoa, Aldea La Ceibita, Barrio La Canoa, Barrio MezcalitoPetoa, Barrio La Culuca, Aldea Petoa, Aldea Publo Nuevo, AldeaQuebrada Honda, Quebrada Cacaulapa, Aldea Plan Olola, Aldea AguaTapada.

Villanueva de 9:00 am a 3:00 pm

Villanueva: Col. Victoria, Col. Gracias a Dios, Col. Villa Linda III, Col.Municipal, Col. Ideal, Col. Santa Marta, Col. Santa Maria, Col. VillaLinda Norte y Sur, Col. La Unión, Col. Buena Fe, Col. El Paraíso, Col.Santa Carmen, Col. Fuerzas Unidas, Col. San Juan de Buena Vista, Col.Palmeras, Col. Flor del Campo, Col. Buenas Vista, Col. San Ramón 2,Col. 21 de Abril, Col. Guadalupe López, Col. Colinas de Canadá; SanManuel: Col. Santa Fe, Col. Valle Verde, Aldea El Plan, Col. Brisas delPlan, Col. Lomas del Guanacaste, Col. Melisa, Aldea El Porvenir, Col.Tacamiches, Col. Real del Campo, Aldea Santiago (Pimienta), MineralesVentura, Casmul, Finca 10, Finca 11, Azunosa, Finca Santa Rita.

El Progreso de 9:00 am a 3:00 pm