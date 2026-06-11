¿Cuánta lluvia se necesita para producir maíz, frijoles y arroz en Honduras?

El déficit de precipitaciones amenaza las siembras en el corredor seco. Este interactivo muestra la cantidad de lluvia que requieren los principales granos básicos para desarrollarse

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 09:26
¿Cuánta lluvia se necesita para producir maíz, frijoles y arroz en Honduras?

El impacto de la falta de agua en las cosechas de Honduras mantiene en alerta a productores. Desde Cenaos dijeron que solo habrá entre 30 y 40 días de lluvia y que luego viene una etapa de sequía.

 Foto: Estalin Irías

Tegucigalpa, Honduras.- La irregularidad de las lluvias mantiene en incertidumbre a miles de familias del corredor seco de Honduras. Agricultores de varias comunidades retrasaron las siembras de maíz y frijol hasta finales de mayo e inicios de junio, después de esperar precipitaciones que permitieran preparar la tierra y asegurar la germinación de las semillas.

La preocupación no es únicamente el atraso del invierno, ya que los productores temen que una canícula prolongada interrumpa el desarrollo de los cultivos en sus primeras etapas, cuando la demanda de humedad es mayor.

Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanógrafos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que las lluvias tendrán una duración de entre 30 a 40 días, luego se comenzarán a sentir los efectos del fenómeno del Niño, que se extenderá hasta los primeros meses del próximo año.

Los agricultores afectados afirman que si las lluvias disminuyen durante ese periodo, las plantas pueden perder rendimiento o, incluso, secarse antes de completar su crecimiento. Esa fue una de las razones por las que mucho han decidido no arriesgarse en la siembra de primera.

El maíz y el frijol forman parte de la base alimentaria de miles de hogares hondureños, especialmente en el corredor seco, donde gran parte de la producción se destina al consumo familiar. La falta de agua no solo afecta las cosechas, sino también la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias que dependen de la agricultura.

Apenas 30 o 40 días lloverá en el corredor seco, luego vuelve la sequía

En este contexto, la cantidad y distribución de la lluvia son determinantes para el éxito de la temporada agrícola. Cada cultivo necesita un aporte mínimo de agua en diferentes etapas de desarrollo, desde la siembra hasta la formación del grano, por lo que conocer esos requerimientos ayuda a entender por qué unas semanas sin precipitaciones pueden marcar la diferencia entre una buena cosecha y pérdidas importantes.

En este interactivo se muestra la cantidad de lluvia que necesitan los cultivos por tipo de grano, según expertos.

Agricultura

¿Cuánta lluvia necesitan los granos básicos?

La disponibilidad de agua marca el desarrollo del maíz, frijol y arroz. En zonas expuestas a la canícula, el riesgo aumenta cuando las lluvias no alcanzan el nivel requerido por cada cultivo.

🌽
Maíz
800 mm
120 días / 4 meses
🌱
Frijol
500 mm
70 días / 2.3 meses
🌾
Arroz
1,200 mm
120 días / 4 meses

🌽 Maíz

El maíz necesita alrededor de 800 milímetros de agua durante un ciclo de 120 días, equivalente a unos 4 meses.

Fuente: Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta).
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