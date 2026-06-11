¿Cuánta lluvia se necesita para producir maíz, frijoles y arroz en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- La irregularidad de las lluvias mantiene en incertidumbre a miles de familias del corredor seco de Honduras. Agricultores de varias comunidades retrasaron las siembras de maíz y frijol hasta finales de mayo e inicios de junio, después de esperar precipitaciones que permitieran preparar la tierra y asegurar la germinación de las semillas.

La preocupación no es únicamente el atraso del invierno, ya que los productores temen que una canícula prolongada interrumpa el desarrollo de los cultivos en sus primeras etapas, cuando la demanda de humedad es mayor.

Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanógrafos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que las lluvias tendrán una duración de entre 30 a 40 días, luego se comenzarán a sentir los efectos del fenómeno del Niño, que se extenderá hasta los primeros meses del próximo año.

Los agricultores afectados afirman que si las lluvias disminuyen durante ese periodo, las plantas pueden perder rendimiento o, incluso, secarse antes de completar su crecimiento. Esa fue una de las razones por las que mucho han decidido no arriesgarse en la siembra de primera.

El maíz y el frijol forman parte de la base alimentaria de miles de hogares hondureños, especialmente en el corredor seco, donde gran parte de la producción se destina al consumo familiar. La falta de agua no solo afecta las cosechas, sino también la disponibilidad de alimentos y los ingresos de las familias que dependen de la agricultura.