“Muerto el rey, viva el rey” dicen de JOH unos bárbaros ahí en las redes

LLEGÓ. Bueno, pues, ya llegó por quien lloraban, así es que ahora solo queda esperar. El hombre ha reafirmado a su arribo que lo primero, lo último y su todo será su familia y que, en política, solo dará consejitos a quien los pida.

JET. Para que vean las vueltas que da la política: Mel Zelaya y su séquito lo sacaron encadenado, con grilletes y chachas y, hoy, regresa en jet privado, flanqueado por tres generales y su abogado.

FORT. El jet despegó de Fort Lauderdale y, junto a JOH, venían sus excompañeros del Liceo Franco: los generales en retiro Willy Joel Oseguera Rodas, Tulio Armando Romero Palacios y Javier René Barrientos Alvarado, además de su abogado gringo, Renato Stabile.

CASACA. A propósito, algunos abogados en el imperio preguntan por qué tanta casaca a Renato si, aunque lo condenaron sin pruebas, perdió el caso con la sentencia de 45 años y, si no es por Trump, que le concede el llamado “perdón presidencial”, quién sabe cuándo habría regresado.

FIESTA. Toda una fiesta política fue el regreso de JOH. Desde el sábado hubo excursiones, principalmente de su terruño, allá en la sierra del Congolón, y muchos acamparon en tiendas de campaña en el estacionamiento de Palmerola.

MEDICIÓN. Allí están unos midiendo, con fotos y videos de archivo, quién tuvo más gente: si Mel Zelaya cuando volvió de la RD o JOH, ayer, primero en la hacienda de La Paz y luego en Toncontín.

NINGÚN. Ni a Comayagua ni a Toncontín asomó el cacho ningún líder del Partido Nacional, peor funcionarios de la “racha”. Se ignora si fue de compadre hablado o porque, como dice el dicho: “Muerto el rey, viva el rey”.

COLUMBRAN. Solo a Erasmito, el yerno de RA, le columbraron el cacho en Comayagua, como también lo vieron más de alguna vez visitándolo en NY.

APOYO. En su discurso, JOH destacó el trabajo que está realizando el Tommy desde el Congreso, lo mismo que su apoyo al gobierno del “papi”.

SUR. Por cierto, el Tommy tuvo gira el fin de semana por la zona sur y se reunió con las fuerzas vivas de San Marcos de Colón.

CASTRO. Poco o nada se sabe del accidente que el “secre” privado, Luis Castro, sufrió el fin de semana en la CA-5; solo que lo internaron en un hospital privado.

FILAS. Más desbandadas en la “desgracia cristiana”, esta vez con la renuncia a sus filas del regidor Ever Velásquez, bombero sobreviviente del incendio en El Zamorano. El clavo de su salida se lo echan a Godofredo Fajardo.