Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, sufre accidente y está hospitalizado

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, sufrió un accidente de tránsito este domingo 26 de julio mientras se desplazaba por la carretera CA-5 como parte de una gira del presidente Nasry Asfura por el interior del país.

De acuerdo con la información de Proceso Digital, Castro viajaba acompañado de varias personas cuando ocurrió el percance vial, provocándole al menos cuatro fracturas en uno de sus brazos, siendo remitido a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde se encuentra estable y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Las primeras versiones indican que el accidente dejó únicamente un fuerte susto para los involucrados, ya que, hasta el momento, no se han reportado lesiones de gravedad.