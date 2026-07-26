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Prohíben giro a la izquierda en Casamata para evitar accidentes y reducir el tráfico

La AMDC modificó la circulación en la intersección de Casamata y El Manchén al eliminar un giro a la izquierda que, según estudios, generaba congestionamientos y aumentaba el riesgo de accidentes

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 09:42
Prohíben giro a la izquierda en Casamata para evitar accidentes y reducir el tráfico

Según explicó el gerente de Movilidad Urbana, Marco Tulio Carrasco, la decisión no fue tomada de forma improvisada, sino que responde a estudios de circulación realizados por la comuna.

 Foto: AMDC

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que transitan por la intersección de Casamata y El Manchén deberán adaptarse a una nueva circulación vehicular, luego de que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) eliminó el giro a la izquierda, como parte del ordenamiento vial.

La modificación ya fue implementada y busca disminuir los congestionamientos y reducir el riesgo de accidentes en uno de los cruces con mayor carga vehicular de la capital.

Según explicó el gerente de Movilidad Urbana, Marco Tulio Carrasco, la decisión no fue tomada de forma improvisada, sino que responde a estudios de circulación realizados por la comuna.

Congestionamiento vehicular en la avenida Colón, en el centro de Tegucigalpa

El funcionario indicó que antes de aplicar el cambio se realizaron aforos vehiculares y se analizaron las denuncias presentadas por conductores debido a los constantes percances registrados en esa intersección.

Carrasco explicó que el giro a la izquierda desde El Manchén hacia Casamata provocaba interrupciones en el flujo de vehículos que se desplazan desde sectores como El Hatillo, lo que generaba largas filas y aumentaba las posibilidades de colisiones.

A raíz de esos resultados, las autoridades optaron por reorganizar los movimientos permitidos en el cruce para mantener una circulación más continua.

El cambio forma parte de una serie de ajustes viales que la municipalidad ha venido ejecutando en distintos puntos de la capital, entre ellos el sector de Guanacaste, donde también se modificó la circulación para facilitar rutas alternas hacia el centro de Tegucigalpa.

El Distrito Central suma más de 700 accidentes viales en 45 días

Las autoridades aseguraron que la nueva disposición no impide que los conductores lleguen a sus destinos, sino que obliga a utilizar recorridos diferentes para evitar maniobras que generan conflictos entre los vehículos.

En el lugar ya fueron instaladas señales de tránsito para orientar a los automovilistas sobre los nuevos movimientos permitidos, mientras personal municipal continuará informando a los usuarios durante los próximos días.

La comuna también hizo un llamado a respetar la nueva señalización y conducir con precaución, especialmente durante el período de adaptación, con el fin de evitar incidentes y mejorar la movilidad en este importante corredor vial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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