Túnel Florencia estaría listo el 31 de octubre; obra ya supera el 64% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del Túnel Florencia, una de las principales obras viales que se ejecutan sobre el bulevar Suyapa, tiene prevista su entrega para el 31 de octubre de 2026.

Según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), los trabajos ya alcanzan un 64% de ejecución.

Actualmente, las cuadrillas -conformadas por más de 60 personas- trabajan en la fundición del nuevo pavimento y la ampliación del lado izquierdo del túnel.