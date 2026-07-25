Túnel Florencia estaría listo el 31 de octubre; obra ya supera el 64% de avance

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del Túnel Florencia, una de las principales obras viales que se ejecutan sobre el bulevar Suyapa, tiene prevista su entrega para el 31 de octubre de 2026.
Según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), los trabajos ya alcanzan un 64% de ejecución.
Actualmente, las cuadrillas -conformadas por más de 60 personas- trabajan en la fundición del nuevo pavimento y la ampliación del lado izquierdo del túnel.
Además, trabajan en la construcción de la losa de salida. Todas estas etapas que forman parte de la fase final del proyecto.
La obra representa una inversión de 38.7 millones de lempiras y busca mejorar la circulación vehicular en uno de los corredores con mayor tráfico de la capital.
De acuerdo con la comuna, el túnel beneficiará a más de 5,000 conductores que transitan diariamente por este sector del bulevar Suyapa.
Además de ampliar la capacidad de la vía, el proyecto contempla mejoras en el sistema de drenaje, saneamiento y otras obras complementarias para reforzar la infraestructura del sector.
Si los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido, la obra será habilitada a finales de octubre, poniendo fin a varios meses de construcción en esta importante ruta de Tegucigalpa.