Cierran por siete días la avenida Girasol por obras del túnel Florencia

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal de un tramo de la avenida Girasol, como parte de los avances en la construcción del túnel Florencia, una obra vial importante para reducir el trabajo.

La medida afectará específicamente el acceso hacia el bulevar Suyapa , en las cercanías de zonas comerciales y residenciales con alto flujo vehicular en esta importante vía de la capital hondureña.

De acuerdo con la información de la comuna capitalina, la restricción estará vigente del 6 al 13 de mayo de 2026, este cierre también limita el paso a peatones.

Las autoridades municipales detallaron que el bloqueo responde a trabajos de intervención vial necesarios para continuar con el desarrollo del proyecto de infraestructura.

La zona intervenida comprende un segmento estratégico de conexión donde se construye el túnel Florencia donde actualmente se realizan trabajos de cambio de tubería de aguas negras en la zona intervenida.

Ante este escenario, la comuna capitalina instó a la población a tomar las previsiones del caso y planificar con anticipación sus desplazamientos.