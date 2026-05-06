Cierran por siete días la avenida Girasol por obras del túnel Florencia

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció el cierre temporal de un tramo de la avenida Girasol, como parte de los avances en la construcción del túnel Florencia, una obra vial importante para reducir el trabajo.
La medida afectará específicamente el acceso hacia el bulevar Suyapa , en las cercanías de zonas comerciales y residenciales con alto flujo vehicular en esta importante vía de la capital hondureña.
De acuerdo con la información de la comuna capitalina, la restricción estará vigente del 6 al 13 de mayo de 2026, este cierre también limita el paso a peatones.
Las autoridades municipales detallaron que el bloqueo responde a trabajos de intervención vial necesarios para continuar con el desarrollo del proyecto de infraestructura.
La zona intervenida comprende un segmento estratégico de conexión donde se construye el túnel Florencia donde actualmente se realizan trabajos de cambio de tubería de aguas negras en la zona intervenida.
Ante este escenario, la comuna capitalina instó a la población a tomar las previsiones del caso y planificar con anticipación sus desplazamientos.
Recomendó el uso de rutas alternas para evitar congestionamientos, especialmente en horas pico, cuando el tráfico suele incrementarse en ese sector.
La construcción de este túnel busca mejorar la movilidad urbana en uno de los corredores más transitados de Tegucigalpa, reduciendo tiempos de traslado y descongestionando puntos críticos.
El alcalde Juan Diego Zelaya, informó que este proyecto de 38 millones de lempiras avanza un 60% y estará listo para septiembre del presente año.
"Este túnel va hacer de enorme alivio, si usted viene del mall Multiplaza y va para Suyapa o viene del mall Multiplaza y va para el Estadio Nacional. Llevamos apróximadamente un 60% de avance y estará lista a finales de septiembre", aseguró Juan Diego Zelaya.