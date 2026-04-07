¿Cuándo entregarán el túnel de Florencia en la capital?

Tegucigalpa, Honduras.- El túnel Florencia, situado en el concurrido bulevar Suyapa de la capital será finalizado en septiembre de 2026, anunció la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Miguel Sierra, director de Infraestructura y Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que el proyecto registra un avance físico del 60%, y se posiciona entre las prioridades municipales, ya que su construcción se lleva a cabo en varias etapas adaptadas a las necesidades del tráfico vehicular en el Distrito Central. “Queremos liberar la calle de (la empresa) Stock para habilitar esa calle que ha estado cerrada durante muchos años; una vez que eso esté listo, comenzaremos a trabajar en el túnel al centro del bulevar Suyapa.”, detalló.

Sin embargo, frente a un panorama de promesas, el funcionario aclaró que los plazos de entrega podrían variar según las condiciones climáticas de la capital, lo que podría acelerar o retrasar la obra. “Los plazos de entrega están muy sujetos a estimaciones; hay temporada de lluvia y otros factores que pueden influir, pero finalizar el proyecto sigue siendo nuestra meta”, apuntó Sierra.

Tráfico

Según las autoridades edilicias, a medida que avance el tiempo y la obra registre progresos significativos, es probable que el tráfico vehicular también se intensifique en la zona. El director de Infraestructura advirtió que el aumento en el tráfico se presentará principalmente cuando los trabajos se concentren en el túnel que conectará la colonia Florencia con el bulevar Suyapa. "Retomar la zona del túnel nos llevará un poquito de tiempo y tráfico, lo cual es normal en obras de esta magnitud, pero todavía falta bastante trabajo por hacer", finalizó.

La obra vial cuenta con un presupuesto de 38.7 millones de lempiras y se proyecta como una de los proyectos de alivio vial más esperadas de Tegucigalpa con la meta de beneficiar a más 5,000 conductores que circulan diariamente por el bulevar Suyapa. Desde un inicio, con la gestión del entonces edil Jorge Aldana, la construcción ha estado sujeta a retrasos, demoras y paralizaciones. El proyecto comenzó en marzo de 2024 con un plazo de siete meses para ser culminado, es decir, en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, Aldana concluyó su administración sin entregar la obra ni avances notables.