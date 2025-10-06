Túnel de Florencia comenzará a funcionar el próximo 19 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- La construcción del túnel de Florencia, en el bulevar Suyapa, está por entrar en su fase final y comenzará a operar el 19 de noviembre de 2025, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El proyecto, que reporta 19 meses de atraso, busca reducir la congestión vehicular en una de las principales arterias de la capital, registra un avance del 55% y se espera que esté completamente terminado en menos de dos meses. El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana aseguró que esta obra representa un paso importante para mejorar la movilidad urbana.

"La construcción del túnel de Florencia, que avanza en un 55%, será un gran alivio para miles de conductores que transitan cada día por el bulevar Suyapa y sectores aledaños", manifestó el edil capitalino. Una vez inaugurado, el túnel permitirá una circulación más fluida hacia el oriente de Tegucigalpa, beneficiando a conductores y peatones que a diario enfrentan el intenso tráfico en la zona. Estimaciones de la comuna, indican que, este proyecto beneficiará a más de 5,000 vehículos que a diario hacen uso de la vía para llegar a sus centros laborales o ejecutar sus diligencias. Los capitalinos, por su parte, esperan con ansias el día en que el proyecto sea inaugurado, ya que el tráfico que se genera en el sector es cada vez más insoportable, especialmente, en horarios pico. La urgencia de que este proyecto finalice crece con el pasar del tiempo. La estructura comenzó a construirse en marzo del 2024 y la promesa era que estaría listo en un plazo de siete meses. Un año y medio más tarde, el proyecto apenas avanza a la mitad, con una segunda promesa de que comenzará a funcionar en menos de dos meses.

“Sería el colmo que se detuviera el proyecto después de tanto tiempo abandonado, sería un insulto para la población. Deberían pedir a los grandes países que les enseñen a construir grandes proyectos en tiempo récord”, aseguró uno de los ciudadanos que transitan a diario por la zona. Los retrasos de esta obra han generado fuertes críticas hacia las autoridades locales, pues en lugar de brindar alivio vial, su construcción se convirtió en un detonante de los embotellamientos.

¿De qué trata la estructura?

La obra contempla un túnel con una longitud de 150 metros y un ancho de entre 5.41 y 6.40 metros, por lo que será de uso exclusivo para automotores livianos. Los camiones o vehículos de carga pesada, tendrán el acceso prohibido. Para asegurarse de que esto se cumpla, las autoridades construyen una cabina de control de altura, desde donde se vigilará el ingreso de todos los vehículos y evitar que ocurra algún incidente por abuso de la estructura, de los muchos que reportan puentes con la misma limitante de altura. El proyecto también incluye la construcción de un colector de aguas negras, los muros de salida y entrada del túnel y la finalización de la ampliación de la línea de intervención.