Un millón de lempiras diarios se invierte en la recolección de basura en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Ver botellas y envoltorios de churros o dulces volar por la ciudad es una escena común en Tegucigalpa y Comayagüela. Las calles sucias, la falta de estética, los malos olores y la contaminación que esto genera parecen no tener ningún tipo de remedio. Jorge Aldana, edil capitalino, aseguró que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) invierte un millón de lempiras diarios en combatir la basura y procurar tener una ciudad más limpia. “Nosotros, en el contrato de la basura, invertimos un millón de lempiras al día; eso es lo que se destina para recoger los desechos, además de los proyectos que tenemos con recursos humanos para garantizar el mantenimiento de una ciudad limpia”, afirmó el funcionario.

Para muchos ciudadanos, la gran inversión no parece estar dando frutos, pues las calles de Tegucigalpa y Comayagüela continúan llenas de basura. "En el centro de Tegucigalpa todos los tragantes del Parque Central están llenos de plásticos, desechos de verduras y basura. El centro se ha convertido en otro mercado; se llenó de vendedores y de desechos", aseguró José Padilla, quien reside cerca de esta zona. Zonas como la Quinta y Séptima Avenida de Comayagüela se han vuelto intransitables para los ciudadanos debido a las enormes montañas de basura que se acumulan y los malos olores que desprenden. Aldana aseguró que, en lo que va de 2025, se han recogido más de 27 millones de libras de basura de las calles de la capital, una cifra exorbitante.

“Es increíble la cantidad de basura que cada año se va tirando más y más en las calles. Eso termina en una cuneta, en un tragante y después pasa a una quebrada o un río, provocando inundaciones. Hay que ser muy responsables con eso”, lamentó. Agregó que, aunque la comuna se mantiene en constantes jornadas de prevención y limpieza, “hace falta más” para que la ciudad refleje una verdadera limpieza ; entre ello, la colaboración de la ciudadanía. “La acumulación de basura en las calles es un tema de conciencia, y los medios de comunicación deben jugar un rol fundamental para llevar ese mensaje a la comunidad”, aseguró el alcalde.