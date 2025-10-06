  1. Inicio
Un millón de lempiras diarios se invierte en la recolección de basura en el Distrito Central

La comuna aseguró que la causa principal de las inundaciones en el Distrito Central, es la cantidad de basura que los ciudadanos tiran en las calles y quebradas

  • 06 de octubre de 2025 a las 00:00
Zonas como la quinta y séptima avenida de Comayagüela se han vuelto intransitables para los ciudadanos, debido a las enormes montañas de basura que se acumulan en la zona y los malos olores que desprenden.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Ver botellas y envoltorios de churros o dulces volar por la ciudad es una escena común en Tegucigalpa y Comayagüela. Las calles sucias, la falta de estética, los malos olores y la contaminación que esto genera parecen no tener ningún tipo de remedio.

Jorge Aldana, edil capitalino, aseguró que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) invierte un millón de lempiras diarios en combatir la basura y procurar tener una ciudad más limpia.

“Nosotros, en el contrato de la basura, invertimos un millón de lempiras al día; eso es lo que se destina para recoger los desechos, además de los proyectos que tenemos con recursos humanos para garantizar el mantenimiento de una ciudad limpia”, afirmó el funcionario.

Cuatro millones de libras de basura se han recolectado en la capital

Para muchos ciudadanos, la gran inversión no parece estar dando frutos, pues las calles de Tegucigalpa y Comayagüela continúan llenas de basura.

“En el centro de Tegucigalpa todos los tragantes del Parque Central están llenos de plásticos, desechos de verduras y basura. El centro se ha convertido en otro mercado; se llenó de vendedores y de desechos”, aseguró José Padilla, quien reside cerca de esta zona.

Zonas como la Quinta y Séptima Avenida de Comayagüela se han vuelto intransitables para los ciudadanos debido a las enormes montañas de basura que se acumulan y los malos olores que desprenden.

Aldana aseguró que, en lo que va de 2025, se han recogido más de 27 millones de libras de basura de las calles de la capital, una cifra exorbitante.

Más de 35 toneladas de basura retiran de las calles de Comayagüela

“Es increíble la cantidad de basura que cada año se va tirando más y más en las calles. Eso termina en una cuneta, en un tragante y después pasa a una quebrada o un río, provocando inundaciones. Hay que ser muy responsables con eso”, lamentó.

Agregó que, aunque la comuna se mantiene en constantes jornadas de prevención y limpieza, “hace falta más” para que la ciudad refleje una verdadera limpieza; entre ello, la colaboración de la ciudadanía.

“La acumulación de basura en las calles es un tema de conciencia, y los medios de comunicación deben jugar un rol fundamental para llevar ese mensaje a la comunidad”, aseguró el alcalde.

Alcaldía del Distrito Central recolecta casi 100 mil toneladas de basura

Indicó que “cada inundación que vemos, si observamos el agua, viene cargada de botellas plásticas y basura que genera y provoca inundaciones, además de poner en riesgo la vida de las personas”.

El funcionario pidió a la población tener más conciencia sobre el tema de la basura. “A la población: cuando usted compra un refresco, ese bote es suyo; no lo tire a la calle. Llévelo a su casa y deposítelo de manera correcta para evitar que cause inundaciones o afectaciones”.

