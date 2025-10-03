Con guardia de honor y ofrendas florales, conmemoran el Día del Soldado Hondureño

"En esta fecha especial, el "Día del Soldado Hondureño", la Secretaría de Defensa Nacional, honra a los hombres y mujeres que, con disciplina y patriotismo, resguardan la integridad de nuestra nación, protegen los recursos naturales y resguardan a la población. Inspirados en el "General Francisco Morazán", las Fuerzas Armadas construyen un futuro de paz y prosperidad", posteó la Secretaría de Defensa Nacional.