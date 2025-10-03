Con guardia de honor y ofrendas florales, conmemoran el Día del Soldado Hondureño

Hoy 3 de octubre, una fecha en la que se celebra el nacimiento del prócer centroamericano nacido en Tegucigalpa en 1792, José Francisco Morazán Quezada, soldados hondureños rinden honor por su historia, entrega y lucha a su país. Así se celebró en cada punto:
Gracias a Morazán, quien nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, se designó esta fecha como Día del Soldado Hondureño. Su legado quedó como un asueto, conocido como Semana Morazánica, representando una oportunidad de descanso y dinamización del turismo interno.
En este feriado de Semana Morazánica se recuerda tanto la figura histórica de Morazán como el papel de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país, conmemorando así el Día del Soldado Hondureño.
De acuerdo con la historia, el 3 de octubre fue declarado día de descanso para los militares y se estableció oficialmente como feriado nacional en reconocimiento a la labor de los soldados hondureños.
Cadetes de la Academia Militar de Honduras "General Francisco Morazán" (AMHGFM) montaron guardia de honor en los diferentes monumentos como Campo de parada Marte, Plaza Cívica General Francisco Morazán, Banco de Integración Económica (BCIE) y Parque el Soldado Estado Mayor Conjunto.
En el centro de la capital, por ejemplo, se llevan a cabo actos conmemorativos organizados por las Fuerzas Armadas, que incluyen ceremonias en honor al general Morazán, además de los desfiles militares en presencia de autoridades civiles y militares.
"En esta fecha especial, el "Día del Soldado Hondureño", la Secretaría de Defensa Nacional, honra a los hombres y mujeres que, con disciplina y patriotismo, resguardan la integridad de nuestra nación, protegen los recursos naturales y resguardan a la población. Inspirados en el "General Francisco Morazán", las Fuerzas Armadas construyen un futuro de paz y prosperidad", posteó la Secretaría de Defensa Nacional.
Con motivo del 233 aniversario, las FF AA llevaron a cabo la colocación de ofrendas florales en el Monumento al Soldado, ubicado en el histórico Campo de Parada Marte.
Desde la Plaza Cívica del Parque Central, las Fuerzas Armadas de Honduras rindieron homenaje al General Francisco Morazán Quezada en el monumento que perpetúa su memoria, con motivo del 233 aniversario de su natalicio.
El acto solemne contó con la participación del Ejército de Honduras, el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, el IPM Honduras, la Industria Militar Honduras y el Comando de Operaciones de Apoyo Institucional (C-11), quienes rindieron homenaje a la memoria del prócer centroamericano y al valor de los soldados hondureños.
En horas tempranas, el Primer Batallón de Artillería de Campaña celebró con fuegos artificiales este día.
Las autoridades castrenses destacaron el compromiso de los soldados en tareas de seguridad, defensa de la soberanía y apoyo a la población. Desde el Banco de Integración Económica (BCIE), soldados hicieron guardia de honor.