Colapsos y deslizamientos dejan estragos en el Distrito Central tras intensas lluvias

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el Distrito Central provocaron el colapso de un puente en el sector 1B de Villa Nueva, dejando incomunicadas a varias familias de la zona. Aquí los detalles.
Los pobladores solicitaron a las autoridades una pronta reparación ante el riesgo de quedar aislados por completo.
El puente formaba parte de la etapa B del proyecto de aguas negras, infraestructura que no había sido finalizada.
En contraste, la etapa A fue la única parte concluida, según informaron vecinos del sector.
Además del colapso, las precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra en la salida al oriente de Tegucigalpa, donde un muro de contención compuesto por tierra y piedra cedió parcialmente, obstaculizando el paso vehicular.
Además, en la colonia Villa Unión, el muro perimetral de la Escuela Nuevos Horizontes también se vino abajo tras el aguacero, aumentando la preocupación de los residentes ante posibles daños estructurales en viviendas cercanas.
Ante la persistencia de las lluvias y la saturación de los suelos, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) declaró alerta amarilla por 72 horas en Tegucigalpa y Comayagüela.
Esto debido al disturbio tropical que continúa afectando el territorio nacional.
Los reportes meteorológicos advierten que las condiciones podrían empeorar, incrementando el riesgo de deslizamientos, inundaciones y desprendimiento de material en zonas vulnerables de la capital.
La AMDC recomendó a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones, y recordó que cualquier emergencia puede reportarse a la línea 100.