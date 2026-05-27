Carbonizado encuentran cuerpo en una calle solitaria de San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a controlar las llamas de un cuerpo encontrado quemado en una calle solitaria de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Tras recibir la alerta de que un vehículo estaba en llamas en el lugar, las unidades de emergencia se desplazaron para controlar el incendio. Sin embargo, al inspeccionar la escena, se percataron de que cerca estaba el cuerpo de una persona.
En la escena se observó el cadáver totalmente carbonizado, que aún despedía humo, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento se desconoce si todo habría ocurrido tras la explosión de la cuatrimoto en la que se trasladaba la persona, lo que provocó el incendio, o si manos criminales estarían implicadas en el caso.
Autoridades llegaron al lugar de los hechos mientras se realizaban las labores de enfriamiento de la unidad, así como del cuerpo, para poder realizar el levantamiento y ser trasladado a la morgue sampedrana.
Serán los resultados forenses los que determinen las causas de la muerte de esta persona, por lo que se espera obtener más información en las próximas horas.
Se desconoce la identidad de la víctima, así como las circunstancias en las que ocurrió esta tragedia.