Carbonizado encuentran cuerpo en una calle solitaria de San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron a controlar las llamas de un cuerpo encontrado quemado en una calle solitaria de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

Tras recibir la alerta de que un vehículo estaba en llamas en el lugar, las unidades de emergencia se desplazaron para controlar el incendio. Sin embargo, al inspeccionar la escena, se percataron de que cerca estaba el cuerpo de una persona.

En la escena se observó el cadáver totalmente carbonizado, que aún despedía humo, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.