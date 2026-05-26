Fuga química en California mantiene a miles de personas bajo orden de evacuación

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al menos 16,000 residentes cercanos a una planta del sur de California se mantienen evacuados debido a una fuga de productos químicos tóxicos, que obligó a declarar una emergencia desde la semana pasada.

El incidente afectó a unos 50.000 residentes que fueron puestos bajo órdenes de evacuación debido a la fuga química en el tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, a las afueras de Los Ángeles ocurrida el jueves pasado.

Las autoridades habían anunciado este lunes que desactivaron la amenaza de explosión de un tanque cargado con 7.000 galones (26.500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.