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Fuga química en California mantiene a miles de personas bajo orden de evacuación

Más de 16 mil personas continúan fuera de sus hogares en el sur de California tras una fuga de químicos tóxicos registrada en una planta aeroespacial

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 18:38
Fuga química en California mantiene a miles de personas bajo orden de evacuación

Miles de residentes siguen evacuados tras emergencia química en California.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Al menos 16,000 residentes cercanos a una planta del sur de California se mantienen evacuados debido a una fuga de productos químicos tóxicos, que obligó a declarar una emergencia desde la semana pasada.

El incidente afectó a unos 50.000 residentes que fueron puestos bajo órdenes de evacuación debido a la fuga química en el tanque de la empresa aeroespacial GKN, en la ciudad de Garden Grove, a las afueras de Los Ángeles ocurrida el jueves pasado.

Las autoridades habían anunciado este lunes que desactivaron la amenaza de explosión de un tanque cargado con 7.000 galones (26.500 litros) de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos.

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Tras una carrera contrarreloj, la Autoridad de Bomberos del condado de Orange anunció que la posibilidad de una explosión "ya no está sobre la mesa".

Según las autoridades, la estabilización del tanque resultaba ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable.

A pesar de las buenas noticias, la evacuación se mantiene para los residentes cercanos a la planta.

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La Fiscalía del condado de Orange anunció que investigar el hecho y un grupo de residentes demandaron a la compañía por negligencia.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente fue causado por una falla en el sistema de enfriamiento del tanque, según información citada por Los Angeles Times.

No se han reportado heridas por el incidente.

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Redacción web
Agencia EFE

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