Brote de hantavirus: la evacuación del MV Hondius se desarrolla según lo previsto y concluirá el lunes

Granadilla de Abona, España.- La operación de evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius donde se declaró un brote de hantavirus, coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades españolas, se desarrolla con normalidad y según las previsiones, con los primeros pasajeros y tripulantes volando ya hacia sus países de origen. El barco fondeó esta madrugada al puerto de Granadilla de Abona, en la isla española de Tenerife, en Canarias (Atlántico), procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional. Todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus, según comprobaron las autoridades sanitarias una vez fueron examinados cuando el crucero quedó fondeado dentro del puerto canario.

Una vez inspeccionados, los pasajeros abandonaron el crucero con mascarillas y un traje de protección sanitaria en unos barcos más pequeños -cinco personas en cada uno- y fueron trasladados al cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

Los 14 españoles ya están en cuarentena en el hospital

Poco antes del mediodía despegó el primer avión desde Tenerife, un Airbus del Ejército del Aire español, que trasladó a 14 personas de esa nacionalidad que viajaban en el crucero a Madrid, donde pasarán la cuarentena en un hospital del Ministerio de Defensa y se les practicarán pruebas PCR de detección del virus. Ese grupo ya llegó al Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde empezaron un periodo de cuarentena en una planta de aislamiento, si bien la duración de la cuarentena se irá determinando en función de la evolución de la situación. Tras los españoles, desembarcaron pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados, directamente a la pista, en autobuses de la Unidad Militar de Emergencias. Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán mañana lunes por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto. El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informó el secretario de Estado español de Sanidad, Javier Padilla. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha estado en el puesto de mando en Tenerife junto a los ministros españoles de Sanidad, Interior y Política Territorial, destacó la labor de colaboración que está llevando a cabo España con la institución en el desembarque del pasaje. Diana Rojas, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, agradeció la solidaridad del pueblo de Tenerife y de España con los pasajeros y tripulantes, ya que aunque aparentemente están sanos "no sería humano" dejar que continuasen viaje en el barco.

El papa da las gracias a Canarias