Chile registra 39 casos de hantavirus en lo que va de 2026 y un aumento de la letalidad

Santiago de Chile.-Chile, donde el hantavirus es endémico, ha confirmado al menos 39 casos de esta enfermedad en lo que va de año y 13 fallecidos, lo que representa una letalidad del 33 % y supone un aumento de esta tasa con respecto a 2025, informó a EFE el Ministerio de Salud.

Los contagios se han registrado en 9 de las 16 regiones del país, principalmente en la zona central y austral: Metropolitana (a la que pertenece Santiago), O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En 2025, se contabilizaron un total de 44 casos y ocho fallecidos a causa de la enfermedad, lo que arroja una tasa de letalidad del 18 %, de acuerdo al ministerio.

Según datos epidemiológicos públicos, entre 2020 y 2024 se han registrado entre 30 y 70 casos anuales en Chile, con una letalidad del 26 % en este periodo de cinco años.

"La mayor letalidad (de 2026) podría relacionarse con factores propios de los pacientes y la oportunidad en el diagnóstico, lo que refuerza la importancia de consultar a tiempo ante cualquier síntoma compatible", indicó la cartera en una declaración enviada a EFE.

La variante Andes, una de las más peligrosas y la única que puede transmitirse de persona a persona, es la predominante en Chile y Argentina, desde donde partió el pasado 1 de abril el crucero MV Hondius en el que se ha registrado un brote de hantavirus, con ocho infectados y tres fallecidos.