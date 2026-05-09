"Había vivido con ella cuando tenía 14 años": ¿quién es el sospechoso de asesinar a Salma Orellana en Belice?

Autoridades mantienen bajo custodia a un menor de 16 años señalado como principal sospechoso del crimen de la hondureña Salma Raquel Orellana Fúnez dentro del bar Da Buzz Lounge, en Belice, ocurrido la noche del jueves. ¿De quién se trata?
La subinspectora Stacy Smith confirmó la detención del adolescente durante las investigaciones realizadas tras el ataque armado, luego de que un video grabado por las cámaras de seguridad permitiera su identificación.
“La policía ha detenido a un menor de 16 años en relación con una investigación en curso sobre un tiroteo que resultó en el asesinato de Salma Orellano Fúnez, de 34 años, y en las lesiones de Shayanta Williams y Cardova Neal”, declaró la oficial.
Aunque las autoridades aún no establecen el móvil del crimen, de manera extraoficial trascendió que el adolescente conocía a Salma Orellana desde hacía varios años. Según versiones preliminares, el joven habría vivido con ella cuando tenía 14 años.
Según informes recibidos por 7News, el autor del tiroteo, "un joven de tan solo 16 años, había vivido con ella cuando tenía 14 años y ambos se conocían muy bien. Independientemente de su historial personal, sin duda no se trató de un tiroteo al azar. Según su cuñado, el atacante exigió el teléfono y fue entonces cuando estalló el caos".
Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron el momento en que el joven ingresó al local alrededor de las 6:30 y 7:00 de la tarde, caminando directamente hacia Salma Orellana, quien trabajaba desde hacía varios años en el bar.
Su cuñado, Joshua Trapp, indicó que "lo único que podemos entender de los testigos presenciales es que la persona se dirigió directamente a ella y le pidió su teléfono, así que la pregunta es por qué, quién es él, ya sabes que aún no podemos responder a esa pregunta".
Smith declaró que "una posible teoría que se está investigando es que había indicios de que él la había amenazado antes y que esos mensajes estarían en el teléfono, por lo que se sospecha que, en su estado pueril, pensó que quitarle el teléfono le permitiría ocultar las pruebas, pero como ya he dicho, se trata de una investigación en curso y prevemos ofrecer más información el lunes".
“Tras veinte segundos de hablarle, sacó una pistola de su costado, y ella, con aparente indiferencia, arrojó lo que parecía ser un teléfono sobre la encimera. Él se lo arrebató y de inmediato comenzó a dispararle directamente”, detallan los informes del caso.
El video muestra que, incluso después de que la hondureña cayó al suelo, el atacante continuó disparándole frente a otras personas que se encontraban dentro del establecimiento. Posteriormente, el joven apuntó el arma hacia otras empleadas del local antes de huir de la escena.