Cámaras captaron el crimen de la hondureña Salma Orellana en un bar de Belice

La subinspectora Stacy Smith, oficial de personal, declaró: "Una posible teoría que se está investigando es que había indicios de que él la había amenazado antes y que esos mensajes estarían en el teléfono, por lo que se sospecha que, en su estado pueril, pensó que quitarle el teléfono le permitiría ocultar las pruebas, pero como ya he dicho, se trata de una investigación en curso y prevemos ofrecer más información el lunes".