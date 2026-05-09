Cámaras captaron el crimen de la hondureña Salma Orellana en un bar de Belice

¿Fue un robo o hay algún vínculo más? Hasta el momento no se saben los motivos exactos del crimen de Salma Orellana, pues lo único que tienen las autoridades es un video del momento justo en el que se comete el asesinato. Esto es lo que se sabe del caso.
Salma Raquel Orellana Fúnez, de 34 años, hondureña originaria del barrio Cienaguita, en Puerto Cortés, Cortés, pero residía en Vista Del Mar, Ladyville, Belice, fue asesinada la noche del jueves 7 de mayo por un adolescente.
Todo ocurrió alrededor de las 7 de la noche, cuando Salma Orellana y su compañera de trabajo se encontraban en el bar Da Buzz Lounge trabajando.
El video muestra cuando Salma está sentada y su compañera de trabajo se encuentra limpiando el lugar, cuando un joven de camisa blanca, gorra y mochila negra entra al establecimiento.
El joven, de quien no se reveló la identidad, comienza a conversar con Salma y le pide el celular, a lo que ella lo ignora y voltea hacia otro lado.
Tras un rato, el joven le vuelve a pedir el celular de una manera brusca, y Salma se lo tira en la mesa; luego, este le toma la mano.
Pero el conflicto no termina ahí, pues el joven se retira, pero instantes después vuelve al establecimiento con un arma y comienza a gritarle a Salma, mientras ella comienza a alejarse un poco.
Las imágenes de cámaras de vigilancia habrían captado el momento del ataque, en el que se observa cómo el agresor dispara repetidas veces contra Orellana Fúnez, quien cae al suelo.
Posteriormente, el atacante también habría disparado contra otras dos empleadas que se encontraban en el establecimiento. Salma perdió la vida en el establecimiento.
Según informes recibidos por 7News, el autor del tiroteo, un joven de tan solo 16 años, había vivido con ella cuando tenía 14 años y ambos se conocían muy bien. "Antes de que le dispararan, tuvieron una larga conversación, casi como si se conocieran. ¿Puede decir si tenían algún tipo de relación?", mencionaron.
Por su parte, Joshua Trapp, cuñado de la víctima, dijo: “Lo único que podemos entender de los testigos presenciales es que la persona se dirigió directamente a ella y le pidió su teléfono, así que la pregunta es por qué, quién es él; ya sabes que aún no podemos responder a esa pregunta”.
La subinspectora Stacy Smith, oficial de personal, declaró: "Una posible teoría que se está investigando es que había indicios de que él la había amenazado antes y que esos mensajes estarían en el teléfono, por lo que se sospecha que, en su estado pueril, pensó que quitarle el teléfono le permitiría ocultar las pruebas, pero como ya he dicho, se trata de una investigación en curso y prevemos ofrecer más información el lunes".