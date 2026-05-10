Dos adolescentes mueren tras caer vehículo de puente en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Dos adolescentes perdieron la vida la madrugada de este domingo luego de que el vehículo en el que se transportaban cayera desde un puente del anillo periférico, a la altura de la colonia Lomas de Toncontín, en la capital.

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

En el automóvil también viajaban otras dos menores de edad que sobrevivieron al accidente, aunque resultaron heridas. Se trata de Tatiana Palma Ríos, de 16 años, y Alisson Samanta Betancourt Murillo, de 14.