Dos adolescentes mueren tras caer vehículo de puente en el anillo periférico de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Dos adolescentes perdieron la vida la madrugada de este domingo luego de que el vehículo en el que se transportaban cayera desde un puente del anillo periférico, a la altura de la colonia Lomas de Toncontín, en la capital.
Las víctimas mortales fueron identificadas como José Manuel Murillo, de 16 años, y Jonathan Alexis Palma, de 15, quienes fallecieron en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.
En el automóvil también viajaban otras dos menores de edad que sobrevivieron al accidente, aunque resultaron heridas. Se trata de Tatiana Palma Ríos, de 16 años, y Alisson Samanta Betancourt Murillo, de 14.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor perdió el control del vehículo mientras transitaba por la parte alta del puente, provocando que el automóvil se precipitara al vacío.
Las investigaciones iniciales señalan que los ocupantes no portaban cinturón de seguridad, por lo que los cuerpos de los adolescentes salieron expulsados del vehículo y quedaron sobre el pavimento.
Equipos de emergencia y agentes policiales se desplazaron hasta la escena para auxiliar a las sobrevivientes y acordonar la zona donde ocurrió el accidente.
Las dos menores heridas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.
El vehículo quedó completamente destruido tras el impacto, mientras familiares y conocidos llegaron al lugar consternados por la tragedia.
Autoridades de tránsito mantienen abiertas las investigaciones para determinar las circunstancias exactas bajo las que ocurrió el accidente vial.