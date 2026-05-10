“Dios lo libre de quienes le tiran mala vibra por cómo se ve”: Hija de 'El Pollo' antes de su muerte

“Dios me lo guarde y bendiga donde quiera que ande y me lo libre de personas que le tiran mala vibra solo por cómo se ve”. Ese fue uno de los mensajes que la hija de José Luis Álvarez, conocido como “El Pollo”, había compartido en redes sociales antes de que su padre fuera asesinado a disparos en la capital.
El crimen ocurrió la noche del sábado 9 de mayo dentro de una cantina ubicada en la salida al departamento de Olancho, a la altura de La Laguna, cerca del primer punto de mototaxis de la colonia Villa Franca
Varios hombres armados llegaron y le dispararon de forma directa, según información preliminar.
La víctima murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras clientes y personas que se encontraban en el establecimiento entraron en pánico tras escuchar la ráfaga de disparos.
Luego de confirmarse su muerte, salieron a la luz publicaciones que su hija había dedicado anteriormente a Álvarez, defendiéndolo de críticas y expresando el cariño que sentía hacia él.
“El gran hombre, gran padre que lo caracteriza, el gran corazón que tiene Dios lo sabe, el ser humano solo juzga físico más no conocen su corazón", afirmó la joven.
"Siempre lo voy a defender de quien sea papá, lo amo mucho”, escribió la joven en una de las publicaciones difundidas.
Tras el asesinato, la hija también reaccionó en redes sociales con otro mensaje corto pero cargado de dolor: “Nunca te olvidaré, fuiste el mejor”.
De acuerdo con información preliminar, José Luis Álvarez trabajaba desde hace aproximadamente 22 años en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Aunque hasta el momento las autoridades no han brindado mayores detalles sobre su situación laboral o posibles amenazas previas.
Equipos de investigación y agentes policiales llegaron a la escena y realizaron el levantamiento de evidencias que puedan permitir esclarecer el crimen.
Hasta ahora, las autoridades no reportan capturas relacionadas con el asesinato.
Tampoco se han reportado capturas relacionadas con el asesinato ni han establecido oficialmente el móvil del ataque armado.
El hecho ha causado consternación entre familiares, conocidos y usuarios en redes sociales.
Decenas de personas han reaccionado a la muerte de "El Pollo" y aseguran que no lo pueden creer.
Además, siguen circulando mensajes que expresan solidaridad tras la violenta muerte.