Accidente de tránsito en Amarateca deja una persona muerta

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor perdió la vida la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 14, a la altura de la colonia Hábitat, en Amarateca, cuando el vehículo que conducía impactó contra un tragante de concreto. La víctima fue identificada como Víctor José Espino, quien se transportaba en un automóvil tipo turismo, color rojo. Debido a la fuerza del impacto, el conductor quedó atrapado en el interior del automóvil, por lo que miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para liberar el cuerpo.

A la escena se presentaron autoridades del Ministerio Público y un médico forense para efectuar el levantamiento cadavérico conforme a ley. Sobre las cifras de siniestralidad vial, el portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Ronnie Escobar, informó que en lo que va del año se contabilizan 219 personas fallecidas en accidentes de tránsito a nivel nacional, lo que representa un incremento de siete muertes en comparación con el mismo período del año anterior. Escobar detalló que solo durante el fin de semana reciente murieron 11 personas en distintos hechos viales en el país, atribuidos a diversas irresponsabilidades al volante. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE