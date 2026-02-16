  1. Inicio
Capturan a sujeto tras matar a pedradas a un adulto mayor en Olancho

Utilizando dos piedras el sujeto atacó a su víctima mientras este estaba sentado en la acera de una vivienda en San Francisco de La Paz, Olancho

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 08:46
El hombre, responsable del crimen según las autoridades, fue detenido y llevado hasta los tribunales de justicia.

Foto: Cortesía.

Olancho, Honduras.- El presunto responsable del asesinato de un adulto mayor en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho, fue detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional, apenas horas después de cometido el crimen.

La víctima fue identificada únicamente como Alonso, conocido por los vecinos con el apodo de “Pitufo”. De acuerdo con la información proporcionada, era originaria del municipio de Guata, también en el departamento de Olancho.

El cuerpo de Alonso fue encontrado tendido en la acera de una vivienda, donde, según las primeras indagaciones, habría sido atacado con varias piedras. Cuando los vecinos lo hallaron, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, se notificó de inmediato a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona y, horas más tarde, lograron ubicar y capturar al supuesto responsable del homicidio.

Al momento de su detención, el sospechoso tenía los tenis manchados de sangre. En la escena del crimen también se encontraron dos piedras, que serán algunas como parte de las investigaciones para confirmar su presunta participación directa en el hecho.

