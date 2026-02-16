Capturan a sujeto tras matar a pedradas a un adulto mayor en Olancho

La víctima fue identificada únicamente como Alonso, conocido por los vecinos con el apodo de “Pitufo”. De acuerdo con la información proporcionada, era originaria del municipio de Guata, también en el departamento de Olancho.

Olancho, Honduras.- El presunto responsable del asesinato de un adulto mayor en el municipio de San Francisco de la Paz, departamento de Olancho , fue detenido este lunes por agentes de la Policía Nacional, apenas horas después de cometido el crimen.

El cuerpo de Alonso fue encontrado tendido en la acera de una vivienda, donde, según las primeras indagaciones, habría sido atacado con varias piedras. Cuando los vecinos lo hallaron, ya no presentaba signos vitales.

Tras el hallazgo, se notificó de inmediato a las autoridades, quienes desplegaron un operativo en la zona y, horas más tarde, lograron ubicar y capturar al supuesto responsable del homicidio.

Al momento de su detención, el sospechoso tenía los tenis manchados de sangre. En la escena del crimen también se encontraron dos piedras, que serán algunas como parte de las investigaciones para confirmar su presunta participación directa en el hecho.