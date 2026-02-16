Aficionado de Motagua muere de un disparo tras salir del Estadio Nacional

La víctima fue identificada como Velmeth Absalón García Hernández, conocido entre familiares y amigos como “Chalo García”, quien era seguidor apasionado de las “Águila Azul”. Según información preliminar, el hecho ocurrió en las inmediaciones del recinto deportivo, cuando numerosos aficionados abandonaron el lugar.

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven aficionado del club Motagua perdió la vida la noche del domingo tras recibir un disparo cuando salía del Estadio Nacional, en Tegucigalpa , luego de asistir a un encuentro deportivo.

Tras resultar herido de bala, el joven fue auxiliado; sin embargo, se confirma su muerte. Su cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus familiares para su velatorio y sepultura.

García Hernández residía en la colonia Arturo Quezada, en la capital, donde vecinos y conocidos lamentaron profundamente lo ocurrido.

El fallecimiento ha causado consternación entre allegados y aficionados al equipo. A través de redes sociales, su cuñada, Johary Bonilla, compartió un mensaje de despedida en el que lo describió como un amigo y hermano de corazón, recordando su alegría, apoyo incondicional y el cariño que brindaba a su familia.

“Tu partida deja un vacío imposible de llenar, pero también deja un legado de amor y buenos recuerdos que nadie podrá borrar”, expresó en parte del mensaje, en el que también aseguró que cuidarán de su madre y hermanas.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo el disparo, mientras se realizan las investigaciones para esclarecer el caso.