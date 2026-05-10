  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo

Esto ocurre pocos días después que en plena lesión, se fue de vacaciones

  • Actualizado: 10 de mayo de 2026 a las 09:42
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
1 de 15

El delantero Kylian Mbappé no jugará el clásico ante Barcelona y se revela la causa de esta decisión. En Real Madrid lo consideran como traición.

Fotos: Cortesía.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
2 de 15

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en nueva edición de El CLÁSICO que paraliza al mundo del fútbol y en la previa del duelo surge mala noticia sobre Kylian Mbappé.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
3 de 15

La gran bomba del último entrenamiento del Real Madrid terminó confirmándose: Kylian Mbappé no jugará el Clásico ante FC Barcelona tras resentirse físicamente apenas cinco minutos antes de finalizar la práctica del sábado.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
4 de 15

Es un golpe durísimo para el conjunto blanco en el partido más importante de la temporada.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
5 de 15

Según informa el Diario Marca, el ambiente en Valdebebas era de absoluto optimismo durante gran parte del entrenamiento.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
6 de 15

Kylian había trabajado con total normalidad jueves y viernes, dejando sensaciones positivas luego de superar varias pruebas médicas que apuntaban a una recuperación favorable de la lesión muscular que sufrió en el recto anterior del cuádriceps derecho.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
7 de 15

Incluso dentro del cuerpo técnico existía la convicción de que Mbappé estaría listo para aparecer en la convocatoria y liderar el ataque madridista frente al eterno rival.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
8 de 15

Su historial ante el Barcelona alimentaba aún más la ilusión: el francés ha sido una auténtica pesadilla para el cuadro azulgrana, con una impresionante media de un gol cada 67 minutos en los enfrentamientos recientes.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
9 de 15

Sin embargo, cuando la sesión estaba prácticamente terminada, todo cambió de golpe. Mbappé se frenó en seco tras sentir nuevas molestias en la zona de los isquiotibiales, encendiendo inmediatamente las alarmas entre los médicos y el cuerpo técnico.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
10 de 15

El jugador abandonó los ejercicios con visibles gestos de preocupación mientras era evaluado por los servicios médicos del club.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
11 de 15

La decisión final fue contundente: el atacante no recibió el alta competitiva y quedó automáticamente descartado para disputar el Clásico.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
12 de 15

En el club consideran que el riesgo de una recaída grave es demasiado alto y prefirieron no exponer a su máxima estrella en un partido de máxima intensidad.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
13 de 15

"Mbappé se despidió del Clásico a cinco minutos del final del entrenamiento... para sorpresa de todos", señala el diario Marca.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
14 de 15

Las redes sociales inmediatamente han estallado ya que la mayoría del madridismo acusa a Mbappé de borrarse de El Clásico.
Mbappé traiciona a todo el Real Madrid previo al clásico ante Barcelona: Se revela lo que hizo
15 de 15

Cabe recordar que Mbappé ha indignado al madridismo ya que en plena lesión, se fue de vacaciones.
Cargar más fotos