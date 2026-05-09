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Tristeza en Motagua, su exjugador los mandó a callar, lindas chicas y visita del DT de Honduras

Te mostramos las mejores postales que dejó el Motagua vs Olancho FC en el Nacional

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 19:40
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Motagua se hunde en el Clausura 2026 tras caer ante Olancho FC y así capto el lente de EL HERALDO la derrota del Ciclón Azul.

Fotos: David Romero y José Velásquez / EL HERALDO.
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Motagua tuvo este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada.
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Olancho FC fue su rival en partido correspondiente a la jornada 3 de las triangulares de Liga Nacional.

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Esta linda rubia engalanó la previa del partido y robó miradas por sus lindos ojos.

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La belleza femenina siempre está presente en los estadio del fútbol hondureño.

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Herny "Cachita" Gómez fue solicitado en sus arribo al estadio Nacional Chelato Uclés.

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Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, estuvo ubicado en uno de los palcos del coloso capitalino.

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El técnico hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga fue otro de los personajes en el Motagua vs Olancho FC.

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José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, está haciendo su listado para enfrentar a Argentina en el mes de junio.

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Las lindas "mamis" que robaron suspiros previo a la celebración del día de la madre.

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Este fue el 11 titular de Motagua: Luis Ortiz, Christoper Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Jhen Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez, "Droopy" Gómez, Jorge Serrano, Kleber de Olivera y Romario.
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Así salió Olancho FC: Gerson Argueta, Carlos Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Múñoz, Juan Lasso, Deyron Martínez, Omar Elvir, Kevin "Choloma" López, Juan Delgado, Christian Cálix y Jorlián Sánchez.
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El partido arrancó con ocasiones de peligro para ambos lados, ya que los dos equipos buscaban los 3 puntos debido al momento decisivo que atraviesan en el Clausura 2026.

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Fue Motagua el que pegó primero. Al minuto 32, Serrano comenzó la jugada, la pasó para Dennis Meléndez quien centró, para que el killer Rodrigo de Olivera llegara a empujar el balón y poner el 1-0.
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El ciclón azul se fue al descanso ganando 1-0, resultado que les favorecía.

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Fue en la segunda mitas que se les vino abajo todo y Potros logró la remontada.

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Al minuto 55, se sancionó penal en favor de Olancho FC, luego de revisar el FVS, el árbitro José Valladares llegó a la conclusión que jugador Clever Portillo derribó a Christian Cálix.
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El exjugador de Motagua Kevin López fue el encargado de ejecutar y no falló para poner el 1-1.

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"Choloma" mandó a callar el Nacional con una seña que daba a entender que no escuchaba los silbidos que le estaban mandando.

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Minutos más tarde llegó el de la sentencia. Otro penal a favor de Olancho FC terminaba de hundir a Motagua.

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Clayvin Zúniga no perdonó y puso el 1-2 final a favor de los Potros.

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Con este resultado, Motagua se complica en la tabla del Grupo B, ya que solo tiene 1 punto en dos partidos jugados. Génesis PN tiene 4 y Olancho FC tiene 3.

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Los Potros sacan oro de Tegucigalpa con este resultado ante el mimado.

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La tristeza era evidente en los jugadores del Motagua por este resultado adverso.

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