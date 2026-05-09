Tristeza en Motagua, su exjugador los mandó a callar, lindas chicas y visita del DT de Honduras

Motagua se hunde en el Clausura 2026 tras caer ante Olancho FC y así capto el lente de EL HERALDO la derrota del Ciclón Azul.
Motagua tuvo este sábado uno de los partidos más importantes de la temporada.
Olancho FC fue su rival en partido correspondiente a la jornada 3 de las triangulares de Liga Nacional.
Esta linda rubia engalanó la previa del partido y robó miradas por sus lindos ojos.
La belleza femenina siempre está presente en los estadio del fútbol hondureño.
Herny "Cachita" Gómez fue solicitado en sus arribo al estadio Nacional Chelato Uclés.
Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, estuvo ubicado en uno de los palcos del coloso capitalino.
El técnico hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga fue otro de los personajes en el Motagua vs Olancho FC.
José Francisco Molina, técnico de la Selección de Honduras, está haciendo su listado para enfrentar a Argentina en el mes de junio.
Las lindas "mamis" que robaron suspiros previo a la celebración del día de la madre.
Este fue el 11 titular de Motagua: Luis Ortiz, Christoper Meléndez, Giancarlo Sacaza, Marcelo Santos, Jhen Clever Portillo, Óscar Padilla Discua, Dennis Meléndez, "Droopy" Gómez, Jorge Serrano, Kleber de Olivera y Romario.
Así salió Olancho FC: Gerson Argueta, Carlos Argueta, Óscar Almendarez, Nelson Múñoz, Juan Lasso, Deyron Martínez, Omar Elvir, Kevin "Choloma" López, Juan Delgado, Christian Cálix y Jorlián Sánchez.
El partido arrancó con ocasiones de peligro para ambos lados, ya que los dos equipos buscaban los 3 puntos debido al momento decisivo que atraviesan en el Clausura 2026.
Fue Motagua el que pegó primero. Al minuto 32, Serrano comenzó la jugada, la pasó para Dennis Meléndez quien centró, para que el killer Rodrigo de Olivera llegara a empujar el balón y poner el 1-0.
El ciclón azul se fue al descanso ganando 1-0, resultado que les favorecía.
Fue en la segunda mitas que se les vino abajo todo y Potros logró la remontada.
Al minuto 55, se sancionó penal en favor de Olancho FC, luego de revisar el FVS, el árbitro José Valladares llegó a la conclusión que jugador Clever Portillo derribó a Christian Cálix.
El exjugador de Motagua Kevin López fue el encargado de ejecutar y no falló para poner el 1-1.
"Choloma" mandó a callar el Nacional con una seña que daba a entender que no escuchaba los silbidos que le estaban mandando.
Minutos más tarde llegó el de la sentencia. Otro penal a favor de Olancho FC terminaba de hundir a Motagua.
Clayvin Zúniga no perdonó y puso el 1-2 final a favor de los Potros.
Con este resultado, Motagua se complica en la tabla del Grupo B, ya que solo tiene 1 punto en dos partidos jugados. Génesis PN tiene 4 y Olancho FC tiene 3.
Los Potros sacan oro de Tegucigalpa con este resultado ante el mimado.
La tristeza era evidente en los jugadores del Motagua por este resultado adverso.