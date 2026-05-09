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¡Bajas! El debilitado 11 titular de Real Madrid para el clásico ante Barcelona ¿Y Mbappé?

El Real Madrid quiere seguir dándole guerra al Barcelona, aunque las posibilidades sean muy pocas para conseguir LaLiga. Un empate basta para que los catalanes se coronen

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 16:36
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El Real Madrid quiere seguir dándole guerra al Barcelona, aunque las posibilidades sean muy pocas para conseguir LaLiga. Un empate basta para que los catalanes se coronen
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Portero: Thibaut Courtois
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Defensor derecho: Trent Alexander-Arnold
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Defensor central: Raúl Asencio
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Defensor central: Antonio Rudiger
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Defensor izquierdo: Fran García
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Volante contención: Eduardo Camavinga
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Volante contención: Aurelien Tchouameni

FERNANDO VILLAR / EFE
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Volante: Jude Bellingham
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Volante: Thiago Pitarch
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Atacante: Brahim Díaz
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Delantero: Vinicius Junior
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Real Madrid llega con una serie de bajas para este clásico. Además de Valverde causan baja: Rodrygo Goes, sufre una lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha

 FERNANDO VILLAR / EFE
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Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.
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Barcelona se enfrenta ante Real Madrid este domingo 10 a la 1:00 PM (hora hondureña) por la jornada 35 de LaLiga. De igualar, los culé se coronan.
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El francés Kylian Mbappé es duda para el clásico, no ha completado el último entrenamiento, entraría en convocatoria pero no sería titular con los blancos.
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