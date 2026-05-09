"Me vale p... yo te la pago dos veces": revelan cuánto y quién de Motagua pagó la cámara en 2011

Muchos aficionados al fútbol en Honduras recordarán la frase de Amado Guevara: "Me vale p... yo te la pago dos veces". Años después uno de los protagonistas reveló finalmente quién pagó esa recordada cámara y cuánto fue el monto que se pagó.
Quien lo contó fue Milton "Jocón" Reyes a la página Días de Fútbol, el ahora entrenador recordó que eso pasó en 2011 en un clásico Motagua vs Olimpia y por una pelea que inició Jorge Claros con Douglas Caetano.
Reyes manifestó que Amado Guevara finalmente no pagó esa cámara que se la quitaron a un fotógrafo de Grupo OPSA, en ese entonces Juan Salgado laborando para Diario Diez.
Reyes reveló que quien se terminó quedando con la cámara fue Carlos "Tatín" Morán. El fotógrafo tomaba fotos del altercado entre los jugadores en los camerinos del Nacional.
A su vez, "Jocón" dijo que quien terminó pagando la cámara fue el entonces presidente de Motagua, Pedro Atala, no Amado Guevara.
"Pedrito (Atala) la pagó, valía 10 mil dólares esa cámara. El que menos pensás fue el que se llevó esa cámara, Tatín Morán se la terminó llevando", recordó Reyes.
Y añadió: "Sergio Mendoza y Donaldo Morales fueron los que quebraron esa cámara, pero el lío lo comenzó Claros y para mí fue Claros que golpeó al fotógrafo".
Eso ocurrido en 2011 es recordado a nivel nacional porque el fotógrafo pide su cámara y Amado Guevara le respondió: “Si te la robaron, yo te la voy a pagar. A vos te vale p..., te la pago dos veces esa m..., tranquílizate”.
Años atrás, Amado Guevara recordó que “por culpa de Jocón yo me la gané, por andar de metido. Fue un accidente tremendo eso, primero un choque contra jugadores del Olimpia y luego se da eso”.
“El muchacho me empieza a insultar, seguramente por el nerviosismo del momento. Para que sepan, eso quedó solucionado, siempre quedó la frase”, afirmó en su momento Guevara. De esta manera queda claro que fue Pedro Atala quien pagó la cámara y tuvo que desembolsar 10 mil dólares en ese momento.