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Flick no quiere sorpresas: El 11 titular del Barcelona para levantar el título de LaLiga ante Real Madrid

El partido será este domingo 8 de mayo y arranca a partir de la 1:00 de la tarde.

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 15:33
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Barcelona se enfrenta el Real Madrid este domingo en una nueva edición del clásico de España. Te mostramos el posible 11 titular de los azulgranas.

Fotos: Cortesía.
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El clásico ante Real Madrid no solo puede definir el dominio de la temporada, también representa la consolidación del proyecto azulgrana liderado por una generación joven mezclada con figuras experimentadas y fichajes de impacto.
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Es por eso que Hansi Flick con esta alineación, el Barça buscará golpear desde la posesión, la velocidad por bandas y la agresividad en la presión alta para acercarse a un nuevo título liguero.

 Johan Raudales
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PORTERO: El guardameta Joan García tendrá una de las tareas más delicadas de la noche: sostener al equipo en los momentos de máxima presión madridista. Deberá mostrarse seguro en el juego aéreo, rápido en los achiques y preciso con los pies para iniciar la salida desde atrás.
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LATERAL DERECHO -Jules Koundé será el encargado de contener la velocidad por el sector derecho defensivo y, al mismo tiempo, aportar profundidad cuando el equipo ataque. Su potencia física y capacidad para ganar duelos individuales serán claves para frenar las transiciones rápidas del Madrid.
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DEFENSA CENTRAL - Pau Cubarsí tendrá el rol de líder silencioso en la zaga. A pesar de su juventud, deberá encargarse de anticipar, ordenar la línea defensiva y salir limpio con el balón. Su lectura táctica será vital para neutralizar a los atacantes blancos.
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DEFENSA CENTRAL - Gerard Martín aportará equilibrio por el lateral izquierdo. Su misión será cerrar espacios, apoyar en la circulación y evitar que el Madrid encuentre ventajas por su banda. También puede convertirse en una sorpresa ofensiva llegando desde segunda línea.
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LATERAL IZQUIERDO - João Cancelo será una pieza híbrida entre lateral y volante. El portugués tendrá libertad para incorporarse al ataque, generar superioridad en mediocampo y asociarse con los hombres ofensivos. Su creatividad puede romper líneas defensivas en partidos cerrados.
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MEDIOCAMPISTA - Pedri será el cerebro futbolístico del Barcelona. Todo el juego ofensivo pasará por sus pies. Tendrá la responsabilidad de controlar el ritmo del clásico, encontrar espacios entre líneas y conectar con los delanteros mediante pases filtrados.
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MEDIOCAMPISTA - Frenkie de Jong asumirá el papel de equilibrio en la mitad de la cancha. Su conducción y capacidad para superar presiones serán esenciales para que el Barça pueda salir limpio cuando el Madrid intente asfixiar alto.
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EXTREMO IZQUIERDO - Marcus Rashford aportará desequilibrio, velocidad y profundidad. Su función será atacar constantemente la espalda de la defensa madridista y aprovechar los espacios que deje el rival cuando adelante líneas.
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ENLACE - Dani Olmo tendrá libertad para moverse detrás del delantero. Será el encargado de enlazar el mediocampo con el ataque, generar asociaciones rápidas y aparecer en zonas de remate. Su movilidad puede desordenar la marca rival.
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EXTREMO DERECHO - Fermín López jugará como el futbolista de intensidad y sacrificio. Presionará constantemente, llegará al área desde atrás y ayudará a recuperar balones en sectores clave. Su despliegue físico puede marcar diferencias en un duelo tan exigente.
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DELANTERO - Robert Lewandowski será la referencia ofensiva del equipo. El polaco tendrá la misión de fijar centrales, aprovechar cualquier oportunidad dentro del área y ejercer liderazgo en los momentos decisivos. En partidos grandes, su experiencia suele convertirse en un factor diferencial.
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El partido será este domingo 8 de mayo y arranca a partir de la 1:00 de la tarde.

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