Flick no quiere sorpresas: El 11 titular del Barcelona para levantar el título de LaLiga ante Real Madrid

Barcelona se enfrenta el Real Madrid este domingo en una nueva edición del clásico de España. Te mostramos el posible 11 titular de los azulgranas.
El clásico ante Real Madrid no solo puede definir el dominio de la temporada, también representa la consolidación del proyecto azulgrana liderado por una generación joven mezclada con figuras experimentadas y fichajes de impacto.
Es por eso que Hansi Flick con esta alineación, el Barça buscará golpear desde la posesión, la velocidad por bandas y la agresividad en la presión alta para acercarse a un nuevo título liguero.
PORTERO: El guardameta Joan García tendrá una de las tareas más delicadas de la noche: sostener al equipo en los momentos de máxima presión madridista. Deberá mostrarse seguro en el juego aéreo, rápido en los achiques y preciso con los pies para iniciar la salida desde atrás.
LATERAL DERECHO -Jules Koundé será el encargado de contener la velocidad por el sector derecho defensivo y, al mismo tiempo, aportar profundidad cuando el equipo ataque. Su potencia física y capacidad para ganar duelos individuales serán claves para frenar las transiciones rápidas del Madrid.
DEFENSA CENTRAL - Pau Cubarsí tendrá el rol de líder silencioso en la zaga. A pesar de su juventud, deberá encargarse de anticipar, ordenar la línea defensiva y salir limpio con el balón. Su lectura táctica será vital para neutralizar a los atacantes blancos.
DEFENSA CENTRAL - Gerard Martín aportará equilibrio por el lateral izquierdo. Su misión será cerrar espacios, apoyar en la circulación y evitar que el Madrid encuentre ventajas por su banda. También puede convertirse en una sorpresa ofensiva llegando desde segunda línea.
LATERAL IZQUIERDO - João Cancelo será una pieza híbrida entre lateral y volante. El portugués tendrá libertad para incorporarse al ataque, generar superioridad en mediocampo y asociarse con los hombres ofensivos. Su creatividad puede romper líneas defensivas en partidos cerrados.
MEDIOCAMPISTA - Pedri será el cerebro futbolístico del Barcelona. Todo el juego ofensivo pasará por sus pies. Tendrá la responsabilidad de controlar el ritmo del clásico, encontrar espacios entre líneas y conectar con los delanteros mediante pases filtrados.
MEDIOCAMPISTA - Frenkie de Jong asumirá el papel de equilibrio en la mitad de la cancha. Su conducción y capacidad para superar presiones serán esenciales para que el Barça pueda salir limpio cuando el Madrid intente asfixiar alto.
EXTREMO IZQUIERDO - Marcus Rashford aportará desequilibrio, velocidad y profundidad. Su función será atacar constantemente la espalda de la defensa madridista y aprovechar los espacios que deje el rival cuando adelante líneas.
ENLACE - Dani Olmo tendrá libertad para moverse detrás del delantero. Será el encargado de enlazar el mediocampo con el ataque, generar asociaciones rápidas y aparecer en zonas de remate. Su movilidad puede desordenar la marca rival.
EXTREMO DERECHO - Fermín López jugará como el futbolista de intensidad y sacrificio. Presionará constantemente, llegará al área desde atrás y ayudará a recuperar balones en sectores clave. Su despliegue físico puede marcar diferencias en un duelo tan exigente.
DELANTERO - Robert Lewandowski será la referencia ofensiva del equipo. El polaco tendrá la misión de fijar centrales, aprovechar cualquier oportunidad dentro del área y ejercer liderazgo en los momentos decisivos. En partidos grandes, su experiencia suele convertirse en un factor diferencial.
El partido será este domingo 8 de mayo y arranca a partir de la 1:00 de la tarde.