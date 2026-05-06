Camión impacta contra vivienda en Taulabé; conductor muere y su hijo queda herido

Comayagua, Honduras.– Un conductor murió y varias personas resultaron heridas luego de que un camión perdiera el control e impactara contra una vivienda en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

El accidente ocurrió este miércoles -6 de mayo- y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron hasta el sector para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros y la estructura del vehículo.

De manera preliminar, se informó que el conductor del camión falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto.