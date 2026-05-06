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Camión impacta contra vivienda en Taulabé; conductor muere y su hijo queda herido

El accidente dejó además a tres personas lesionadas dentro de la vivienda afectada en Comayagua

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 20:41
Camión impacta contra vivienda en Taulabé; conductor muere y su hijo queda herido

Además de los ocupantes del camión, tres personas que se encontraban dentro de la vivienda resultaron heridas tras el impacto.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.– Un conductor murió y varias personas resultaron heridas luego de que un camión perdiera el control e impactara contra una vivienda en el municipio de Taulabé, departamento de Comayagua.

El accidente ocurrió este miércoles -6 de mayo- y movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes llegaron hasta el sector para rescatar a las personas atrapadas entre los escombros y la estructura del vehículo.

De manera preliminar, se informó que el conductor del camión falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto.

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En el vehículo también viajaba su hijo, quien quedó atrapado entre los amasijos de hierro y fue rescatado por equipos de emergencia tras varios minutos de labores.

El joven sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, donde permanece en estado delicado. Según la información preliminar, el joven desconocía al momento de ser evacuado que su padre había perdido la vida en el accidente.

Además de los ocupantes del camión, tres personas que se encontraban dentro de la vivienda resultaron heridas tras el impacto.

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Las víctimas recibieron atención por parte de socorristas mientras la zona era acordonada por las autoridades.

Hasta el momento, no se han determinado las causas exactas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo. Agentes policiales y personal de rescate continúan realizando las investigaciones y evaluaciones correspondientes en la escena.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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