Muere hombre en accidente con bus de la ruta Yoro–San Pedro Sula en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un hombre perdió la vida este miércoles -6 de mayo- en un accidente de tránsito en el que presuntamente estuvo involucrada una unidad de transporte de la ruta Yoro–San Pedro Sula.
La víctima fue identificada preliminarmente como Elmer Matamoros, quien falleció de forma inmediata en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió específicamente frente a la colonia Guadalupe, ubicada en el municipio de El Progreso.
Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias exactas en las que se produjo el incidente.
De acuerdo con testigos, el conductor del autobús habría huido tras el impacto, dejando la unidad abandonada a pocos metros del lugar.
Agentes policiales se trasladaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en el hecho y dar con el paradero del conductor.
El caso continúa bajo investigación mientras se recaban más detalles sobre lo ocurrido.