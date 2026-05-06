Muere hombre en accidente con bus de la ruta Yoro–San Pedro Sula en El Progreso

El Progreso, Honduras.- Un hombre perdió la vida este miércoles -6 de mayo- en un accidente de tránsito en el que presuntamente estuvo involucrada una unidad de transporte de la ruta Yoro–San Pedro Sula.

La víctima fue identificada preliminarmente como Elmer Matamoros, quien falleció de forma inmediata en el lugar del hecho.

El accidente ocurrió específicamente frente a la colonia Guadalupe, ubicada en el municipio de El Progreso.